OnePlus 9R : le smartphone abordable sera présenté le 15 avril 2021

Le OnePlus 9R, l'édition abordable de la gamme, sera finalement annoncé le jeudi 15 avril 2021. La marque chinoise vient de confirmer officiellement l'organisation d'une nouvelle conférence. Moins cher que le OnePlus 9 et 9 Pro, le téléphone sera réservé au marché chinois et indien.

Il y a quelques semaines, OnePlus a levé le voile sur les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro. La gamme se distingue par la présence d'un Snapdragon 888 gravé en 5nm, d'un objectif 50 mégapixels et d'une recharge rapide Warp Charge 65 et 30W.

Lors de la présentation en ligne, la marque chinoise s'est bien gardée d'évoquer le OnePlus 9R. Quelques jours plus tôt, le constructeur avait pourtant officialisé le smartphone abordable. “Avec le OnePlus 9R, nous nous concentrons sur l'élargissement de notre offre de smartphones afin de répondre aux différentes exigences des utilisateurs tout en offrant une expérience robuste à un prix plus accessible” ” annonçait alors Pete Lau, PDG de OnePlus.

Que sait-on déjà sur le OnePlus 9R ?

Finalement, OnePlus nous dira tout sur le OnePlus 9R lors d'une conférence dédiée. Cette présentation, probablement exclusivement en ligne, aura lieu le jeudi 15 avril 2021 à 8h heure française. La marque a annoncé la nouvelle dans une publication sur Sina Weibo, le réseau social chinois.

Quoi qu'il en soit, la fiche technique du OnePlus 9R est déjà largement connue. Le terminal est alimenté par Qualcomm Snapdragon 870 (compatible 5G), couplé à 8 Go ou 12 Go de RAM. L'autonomie est confiée à une batterie de 4500 mAh compatible avec la recharge rapide filaire Warp Charge 65. Il est recouvert d'un écran Fluid AMOLED 90 Hz de 6,5 pouces. Côté photographie, OnePlus intègre un capteur photo Sony IMX586 de 48 mégapixels accompagné d'un module IMX481 de 16 mégapixels, d'un capteur macro et d'un dernier module de profondeur.

Pour mémoire, le OnePlus 9R ne sera commercialisé qu'en Inde et en Chine. Aux dernières nouvelles, le tarif oscille entre 470 euros HT et 510 euros HT. Il ne devrait pas être proposé sur le marché européen. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.