OnePlus 9 : nom de code Lemonade, voici les premières infos

Le OnePlus 9 est d'ores et déjà en cours de développement. Quelques jours après la présentation du OnePlus 8T, un informateur réputé a en effet divulgué plusieurs informations concernant le prochain flagship de la marque chinoise. Baptisé “Lemonade” en interne, le smartphone sortirait dans le courant du mois d'avril 2021.

Ce 19 octobre 2020, Max J., un leaker allemand généralement bien renseigné sur les plans de OnePlus, a pour la première fois évoqué l'arrivée des OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro sur son compte Twitter.

L'informateur a publié une image montrant deux smartphones et l'inscription “Lemonade”. Apparemment, il s'agit du nom de code utilisé en interne pour designer la gamme de smartphones. Les ingénieurs utilisent toujours des noms de code “secret” pour évoquer les smartphones encore au stade de développement.

Présentation des OnePlus 9 dans le courant du mois d'avril 2021

Pour l'heure, Max.J ne dispose encore que de peu d'informations sur les OnePlus 9. L'informateur ignore notamment si OnePlus optera pour un écran incurvé façon OnePlus 8 ou plat comme sur le OnePlus 8T sur sa prochaine génération de téléphones.

Par contre, le leaker estime que OnePlus dévoilera les OnePlus 9 dans le courant du mois d'avril 2021. C'est cohérent avec le calendrier de sortie habituel du constructeur chinois. Cette année, OnePlus a ainsi présenté les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro dès le 14 avril. D'année en année, la firme a avancé la date de sortie de ses premiers flagships annuels. Il y a encore quelques temps, OnePlus n'annonçait pas ses smartphones avant juin/ juillet. C'est notamment le cas du OnePlus 5.

Côté fiche technique, on s'attend à retrouver un écran 120 Hz OLED, un chipset Snapdragon 875 conçu par Qualcomm, jusqu'à 12 Go de RAM et une recharge rapide de 65W ou plus. Du côté du design, aucune information n'a encore filtré. La firme va-t-elle rester fidèle à l'écran troué ? Peut-on s'attendre à un capteur photo pour les selfies caché sous la dalle tactile ? On vous en dit plus dès que possible sur les OnePlus 9. En attendant plus d'informations sur le sujet, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.