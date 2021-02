OnePlus 8 : le prix du smartphone est en chute libre sur Amazon !

Le prix du smartphone haut de gamme OnePlus 8 est en chute libre du coté de l'enseigne en ligne Amazon. Alors qu'il est généralement vendu à 699 €, une réduction de 200 € permet de faire chuter son prix sous la barre des 500 €. Un bon plan valable pour une durée limitée, dans la limite des stocks disponibles.

Vous souhaitez vous équiper d'un smartphone haut de gamme sans pour autant investir une fortune dans ce dernier ? Le bon plan Amazon qui suit est peut-être fait pour vous ! Le smartphone haut de gamme OnePlus 8 fait l'objet d'une réduction de 200 € faisant dégringoler son prix à 499 € au lieu de 699 € en moyenne.

Pour moins de 500 €, vous avez un smartphone compatible 5G, disposant d'une excellente autonomie grâce à sa batterie de 4300 mAh compatible avec la recharge rapide Warp Charge 30T et qui plus est, doté d’un superbe écran 90 Hz de 6,55 pouces. Sous le capot, on retrouve le puissant processeur de Qualcomm, le Snapdragon 865 couplé à 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire de stockage interne.

La partie photo n'est pas en reste puisque le terminal embarque un triple capteur avec un objectif principal de 48 MP avec capteur Sony IMX586, un objectif ultra grand-angle de 116° et un objectif macro. Pour les selfies, on retrouve un capteur IMX471 de 16 Mégapixels.

Le OnePlus 8 Pro aussi en promotion !

Si c'est le OnePlus 8 Pro qui vous intéresse, il fait également l'objet d'une promotion, toujours du coté d'Amazon ! La variante avec 128 Go de mémoire interne et 8 Go de RAM passe à 699 € contre 899 € en temps normal. La configuration la plus poussée avec 256 Go de mémoire interne et 12 Go de RAM chute à 799 € au lieu de 999 €. Une réduction de 200 € également sur ce modèle premium, qui joue clairement dans la cours des grands.

Le smartphone est équipé du même processeur que l'on retrouve sur le OnePlus 8, à savoir le Snapdragon 865 compatible 5G grâce au modem X55. On retrouve 8 Go de mémoire vive sur la variante 128 Go de mémoire interne et 12 Go sur le modèle 256 Go, plus haut de gamme. Le OnePlus 8 Pro se distingue de la version standard par son écran 120 Hz, contre 90 Hz pour l'autre. La différence n'est pas vraiment remarquable à l'usage.

Le OnePlus 8 Pro est équipé d'un quadruple capteur photo dont objectif principal 48 MP, d'un ultra-grand angle de 48MP, d'un téléobjectif de 8MP et d'un objectif IR 5MP. À l'avant, on retrouve un capteur selfie de 16MP. Pour plus d'informations sur les deux smartphones, vous pouvez toujours jeter un oeil sur nos articles consacrés au test du OnePlus 8 et au test du OnePlus 8 Pro.