Achetez un OnePlus 8 / 8 Pro moins cher grâce à ce bon plan Amazon !

Si vous hésitez à vous procurer le OnePlus 8 ou le OnePlus 8 Pro, voici un bon plan 2 en 1 qui pourrait vous intéresser. Chez Amazon, les deux excellents smartphones du constructeur chinois bénéficient en ce moment de réductions non négligeables. Suivez le guide !

Alors que le design du OnePlus 8T a été dévoilé en tout début de semaine, les smartphones OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro sont victimes de baisses de prix chez le géant du commerce en ligne Amazon.

Ainsi, au cours d'une durée indéterminée, les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro sont respectivement vendus à 573 euros (au lieu de 699 euros) et à 773 euros (au lieu de 899 euros). Tous deux sont proposés dans leur variante 5G et dans leur version française. Au vu du prix élevé de chaque téléphone, Amazon suggère de payer le OnePlus 8 et le OnePlus 8 Pro en 4 fois sans frais. Il est bien sûr conseillé de vérifier vos capacités d'emprunt avant de vous lancer dans un tel achat.

OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro : quelle est la différence ?

Les deux smartphones en question sont similaires sur certaines caractéristiques comme une mémoire vive de 8 Go de RAM, un espace de stockage de 128 Go et le processeur Qualcomm Snapdragon 865.

Le OnePlus 8 est doté d’un écran 90 Hz de 6,55 pouces, d’un triple capteur photo arrière de 48 mégapixels et d'une batterie de 4300 mAh compatible avec la recharge rapide Warp Charge 30T.

Quant au OnePlus 8 Pro, il est équipé d’un écran 120 Hz borderless et incurvé de 6,78 pouces. Ce téléphone élu meilleur smartphone de l'année 2020 par l'EISA embarque un quadruple capteur photo arrière composé de deux modules de 48 mégapixels et une batterie de 4510 mAh (compatible avec la Warp Charge 30T et la recharge sans fil).

Pour plus d'informations sur les deux smartphones, vous pouvez toujours jeter un oeil sur nos articles consacrés au test du OnePlus 8 et au test du OnePlus 8 Pro.

