Le smartphone haut de gamme OnePlus 7 Pro voit son prix chuter à 599 €

La Fnac propose une promotion sur le smartphone haut de gamme OnePlus 7 Pro. Habituellement commercialisĂ© Ă 709 euros, ce dernier fait l’objet d’une rĂ©duction immĂ©diate de 110 euros faisant ainsi chuter son prix Ă 599 euros. C’est la variante embarquant 6 Go de mĂ©moire RAM et 128 Go de mĂ©moire interne qui fait l’objet de ce bon plan.Â

Si vous souhaitez acquérir un smartphone haut de gamme, le OnePlus 7 Pro est un excellent choix. Il est en ce moment proposé à tarif réduit sur le site de la Fnac qui le propose à 599 euros au lieu de 709 euros en temps normal. Le terminal embarque puissant processeur Qualcomm Snapdragon 855 couplé à 6 Go de RAM et 128 Go de mémoire de stockage interne.

Son Ă©cran Fuid AMOLED QHD+ (3120 x 1440 pixels – 516 ppi) de 6,67 pouces (ratio taille-Ă©cran de 88,6%) est dĂ©pourvu de toute encoche ou autre trou puisque le smartphone est Ă©quipĂ© d’un capteur frontal dans un mĂ©canisme coulissant logĂ© dans la bordure supĂ©rieure.

La partie photo est assurĂ© par un triple capteur de 48 + 16 + 8 MP. Son autonomie est confiĂ© Ă une batterie d’une capacitĂ© de 4000 mAh compatible Quick Charge. Le tout tourne sous OS OxygenOS basĂ© sur Android 9.0. Pour plus d’informations sur le smartphone, nous vous invitons Ă lire notre article consacrĂ© au test du OnePlus 7 Pro.