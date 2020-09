Profitez de ce bon plan Cdiscount pour acquérir cette TV LG 70UM7100 d’une diagonale imposant de 70 pouces (177cm) à 599,99 € au lieu de 749,99 € en temps normal. Dotée la technologie 4K déterminée par sa résolution de 3840 x 2160 pixels et d’un rétroéclairage LED Direct, cette TV vous garantit une excellente qualité d’image.

Belle offre du coté de l’enseigne en ligne Cdiscount qui permet de s’équiper de la Smart TV LG 70UM7100 pour 599,99 €au lieu de 749,99 € en moyenne soit une réduction de 150 €. Pour ce prix contenu, vous avez une TV connectée disposant d’une dalle LED 4K de 70 pouces (177cm) offrant une multitude de fonctionnalités.

On retrouve par exemple un processeur quand core facilitant la mise à l’échelle des images en basse résolution afin que ces dernières soient reproduites au plus près de la qualité du 4K., une fonction ultra Surround, la 4K Active HDR pour des détails incroyables ainsi que les technologies d’amélioration et optimisation des couleurs : True Color Accuracy et Advanced Color Enhancer.

La partie connectique est composée de : 3 prises HDMI, 2 ports USB, 2 prises d’antenne (RF et SAT), 1 port Ethernet, sortie audio numérique optique, vous permettant des connexions aisées de vos différents appareils : console de jeu, home cinéma, lecteur Blu-Ray, périphérique de stockage et clés USB.

