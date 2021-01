Offrez-vous un abonnement pas cher à Canal+ et Canal+ Décalé TV & Digital grâce à ce bon plan

Le site français de ventes privées Veepee donne la possibilité à ses clients de s'offrir un abonnement pas cher à Canal+ et Canal+ Décalé TV & Digital. Cette offre à durée limitée tombe à pic avant les soldes d'hiver. Focus sur ce nouveau bon plan !

Jusqu'au vendredi 29 janvier 2021 à 6 heures précises, Veepee vous permet de vous abonner aux deux chaînes Canal+ et Canal+ Décalé pour un tarif mensuel de 9,90 euros (au lieu de 20,99 euros) pendant une durée de deux ans. Pour 5 euros supplémentaires (soit 14,90€/mois), il existe un abonnement contenant 6 chaînes Canal (Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport, Canal+ Séries, Canal+ Family et Canal+ Décalé) et 4 chaînes digitales. À noter que Canal+ à la demande, myCANAL et Cafeyn sont aussi inclus dans chacun des deux abonnements.

Lors de l'étape de souscription d'un abonnement, vous devrez choisir le décodeur Le Cube TNT qui est gratuit (sinon, le décodeur CANAL 4K Ultra-HD pour 6€/mois). Un dépôt de garantie d'un montant de 75 euros vous sera demandé. Il vous sera remboursé à la restitution du matériel après la résiliation de l'abonnement. Et en attendant la livraison du matériel, vous pourrez accéder aux différents contenus par l'intermédiaire de l'application myCANAL disponible sur PC/MAC, tablette ou smartphone. Concernant les deux terminaux cités, l'app devra être téléchargée sur le Play Store de Google ou sur l'App Store d'Apple.