Offrez-vous l’écran Gamer Acer QG241 24 pouces Full HD 1080p pour 109,99 €

C’est dans le cadre d’une vente flash qu’il est possible de s’équiper de l’écran gamer Acer QG241 24 pouces à 109,99 € au lieu de 149,9 €. C’est sur le site de l’enseigne Darty qu’il faut se rendre pour profiter de ce nouveau bon plan.

Ne ratez pas cette bonne affaire vue sur le site de l’enseigne Darty qui permet d’avoir l’écran PC Gamer Acer QG241 à 109,99 € au lieu de 149,99 € soi une réduction de 26 %. Cet écran arbore une diagonale de 60 cm et un angle de vision de 178° en horizontale et de 178° en verticale. Vous profiterez ainsi au maximum de d’un confort visuel lors de la vision de vos photos, de vos films grâce à ce format ample !

En outre, il offre une fréquence de rafraîchissement de 75 Hz pour profiter de vos jeux en toute fluidité. Côté connectique, on retrouve 1 port HDMI 1.4 et un port VGA. Sa dalle brillante propose un taux de contraste dynamique de 100 000 000:1 et une luminosité (250cd/m²) élevés vous procurant une qualité d’image optimale en toute circonstances.

