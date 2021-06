Offrez-vous le Samsung Galaxy Z Flip 5G à partir de 660 euros

L’offre est tout simplement irrésistible et sans engagement puisque vous avez pas moins de 60 jours pour le tester et changer d’avis.

Le Samsung Galaxy Z flip 5G est tout simplement le fruit d’une performance technique incroyable en faisant se plier le verre. En équipant son smartphone d’un verre ultrafin et d’une technologie propriétaire, Samsung propose un smartphone au design tout simplement bluffant.

Il intègre 2 écrans : l’un Amoled Full HD+ de 6,7 pouces version dépliée et un écran secondaire de 1,06 pouce visible en version repliée. Ainsi, une fois replié il se fait particulièrement discret et tient sans problème dans une poche ou un sac. Il est disponible dans 2 couleurs : Mystic Gray ou Mystic Bronze.

Découvrir le Galaxy Flip 5G

Alors que le prix initial était de 1359 euros, il est à présent possible de l’acquérir pour 660 euros seulement avec une reprise de son ancien smartphone ou tablette, quelle qu’en soit la marque.

Et comme Samsung est tellement sûr de lui, il vous propose même 60 jours d’essai aux termes desquels Samsung vous vous reprend votre smartphone et vous rembourse le montant d’achat du produit, déduction faite de toute réduction de prix si vous n’êtes pas convaincu.

Si vous ne souhaitez pas faire de reprise, vous pouvez l’acquérir pour 999 euros, ce qui reste un prix particulièrement attractif pour ce smartphone qui concentre autant de technologie.

Il est également doté d'un processeur Snapdragon 855+ qui vous permettra de profiter à fond de la 5G, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 256 Go, d'une batterie de 3300 mAh. La partie photo n’est pas en reste avec un capteur principal 12 + 12 MP et d'un capteur secondaire de 10 MP.

Cette publication sponsorisée vous est proposée par Samsung