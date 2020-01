Offrez-vous le Samsung Galaxy S10+ 1To à 799 € pour les soldes d’hiver

Le smartphone très haut de gamme Samsung Galaxy S10+ dans sa variante embarquant 1 To de mĂ©moire de stockage interne et 12 Go de mĂ©moire RAM fait l’objet d’un promotion très intĂ©ressante sur Cdiscount. Il est possible de l’avoir Ă 799 € au lieu de 1609 €.Â

Prix inĂ©dit pour le Samsung Galaxy S10+ 1 To qi passe Ă 799 € au lieu de 1609 € sur le site Cdiscount en cette pĂ©riode de soldes. Cette variante baptisĂ©e « Edition Performance » se dĂ©marque des autres modèle par la quantitĂ© de mĂ©moire RAM qu’elle embarque (12 Go au lieu de 8 Go) et sa mĂ©moire interne de 1To. Voici sa fiche technique pour celles ou ceux Ă©ventuellement intĂ©ressĂ©s:

Processeur :  Exynos 9820 Octo-Core (cadencé à 2 x 2.8 GHz + 2 x 2.4 GHz + 4 x 1.9 GHz)

 Système :  Android 9.0 Pie (surcouche Samsung One UI)

 Ecran :  Infinity 6.4 pouces, Super AMOLED, Quad HD+, résolution de 1440 x 3040 pixels, norme HDR10+, Gorilla Glass 6, filtre de lumière bleue, 522 ppp

 RAM :  12 Go

 APN :  Triple capteur 12+12+16 MP, flash, HDR10+, stabilisation optique, Intelligence Artificielle, optimiseur de scène, caméra frontale double capteur 10+8 MP, autofocus, HDR10+, contrôle vocal, contrôle par mouvement

 Stockage :  1 To (extensible via microSDXC jusqu'à 512 Go)

 Connectivité : 4G LTE Advanced, NFC, Bluetooth 5.0, GPS, Wi-Fi 802.11 ax/a/b/g/n/ac, lecteur d'empreinte ultrasonique, reconnaissance faciale, USB Type C, jack 3.5mm

Batterie : 4100 mAh compatible charge rapide

Dimensions : 157.6 x 74.1 x 7.8 mm (bords incurvés avant et arrière) pour 175 g

