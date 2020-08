Offrez-vous le réveil connecté Lenovo Smart Clock à moitié prix !

Alors qu’on le trouve généralement à 89,99 €, le réveil connecté Lenovo Smart Clock voit son prix chuter de 50 % du coté de plusieurs commerçants en ligne tels que Boulanger, Darty, Fnac. Il est ainsi possible de l’acquérir sous la barre des 50 €, à très exactement 44,99 €.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN SUR BOULANGER

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN SUR DARTY

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN SUR FNAC

Belle chute de prix pour le réveil connecté Lenovo Smart Clock qui passe de 89,99 € à 44,99 € du coté des enseignes Boulanger, Darty et Fnac. Conçu pour être placé sur votre table de nuit, le Lenovo Smart Clock est un réveil connecté qui embarque un écran IPS tactile de 4 pouces.

On retrouve l’assistant vocal de Google, la technologie Wifi et le Bluetooth. vous pouvez contrôler vocalement tous vos appareils connectés à distance grâce à ses diverses fonctionnalités. En effet, ce dernier supporte pas moins de 10 000 produits de plus de 1 000 marques.

Éteignez la lumière de l’entrée, allumez la machine à café ou contrôlez tous les produits portant le badge « works with the Google Assistant » (fonctionne avec l’Assistant Google), depuis votre lit et à la voix. Un objet connecté polyvalent à un prix contenu.

A voir aussi : Amazon : baisse de prix sur les écrans connectés Echo Show 5 et Show 8