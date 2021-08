Offres de l’été : Windows 10 à 12€, Office 2019 à 35€ et plein d’autres promos à découvrir chez CDKDeals

Pour célébrer l'été, CDKDeals propose de nombreuses promotions exceptionnelles sur l'ensemble de son catalogue. Vous pouvez ainsi profiter de Windows 10, Office 2019 et plein d'autres produits Microsoft à prix cassé ! Découvrez toutes les meilleures offres dans cet article.

Découvrir toutes les offres de l'été chez CDKDeals

C'est le moment ou jamais de vous équiper sans vous ruiner grâce aux promos de l'été chez CDKDeals.com. L'enseigne vous propose par exemple Windows 10 pour seulement 12€ et Office 2019 pour seulement 35€, et ce, grâce au code promo PA30 qui vous offre 30% de réduction. De quoi mettre votre PC à jour sans bouleverser votre budget.

Grâce au code PA30, vous pouvez ainsi profiter des produits suivants à prix cassé :

Bénéficiez de 30% de réduction chez CDKDeals : la marche à suivre

Pour profiter des 30% de réduction sur les produits ci-dessus, c'est très simple. Il vous suffit de vous rendre sur le site de CDKDeals.com et de sélectionner le produit qui vous intéresse.

Une fois le produit ajouté dans votre panier, inscrivez le code “PA30” dans la barre de saisie dédiée au code promo et cliquez sur “Appliquer”. Le nouveau prix de votre produit s'affichera automatiquement.

Lors du paiement de votre commande, pensez à sélectionner “Paypal” comme mode de paiement. C'est en effet la solution de paiement la plus sécurisée et rapide. Vous recevez ensuite votre clé de logiciel dans les plus brefs délais sur votre adresse e-mail.

Les licences vendues sur le site de CDKDeals sont valides et garanties 1 an.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par CDKDeals.