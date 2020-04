Les smartphones Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro sont à 261 € et 441 € chez SFR, avec un forfait 60 Go

Les deux nouveaux vaisseaux amiraux de la gamme de smartphones Xiaomi sont proposés à des prix avantageux chez SFR, avec un engagement de deux ans à un forfait 60 Go. En bonus, des écouteurs sans fil Xiaomi sont offerts et un don de 50 € est fait aux hôpitaux de Paris. Et 50 € sont remboursés !

Les Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro ont plusieurs caractĂ©ristiques techniques communes. En effet, ils exploitent le mĂŞme Ă©cran Amoled de 6,67 pouces (2 340 x 1 080 pixels), qui a l’avantage de fonctionner avec frĂ©quence de rafraĂ®chissement de 90 Hz, afin d’obtenir un affichage plus fluide. D’autre part, leur processeur Qualcomm Snapdragon 865 est complĂ©tĂ© de 8 Go de mĂ©moire et 256 Go d’espace de stockage. Ils intègrent Ă©galement un lecteur d'empreintes digitales, placĂ© sous la dalle OLED.

Les deux smartphones disposent d’une batterie de 4 780 et 4 500 mAh. Ils diffèrent aussi au niveau de leurs quatre capteurs photos. S’ils sont dotĂ©s du mĂŞme capteur principal de 108 mĂ©gapixels, leur capteur ultra grand angle (13 mm) a une dĂ©finition de 13 mĂ©gapixels pour le Mi 10, contre 20 mĂ©gapixels pour le Mi 10 Pro. Le Mi 10 embarque Ă©galement deux capteurs de 2 mĂ©gapixels, pour un mode macro et les effets de profondeur. Le Mi 10 Pro, quant Ă lui, est Ă©quipĂ© de deux capteurs de 8 et 12 pixels, avec des zooms x10 (hybride) et x2 (optique).

Des prix très intéressants

Les offres de SFR concernant les Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro sont très avantageuses, mĂŞme au bout des deux ans d’engagement. Le forfait 60 Go en 4G est proposĂ© Ă 30 € par mois la première annĂ©e, puis Ă 45 € / mois.

Ainsi, le Xiaomi Mi 10 (modèle gris uniquement) est vendu Ă 119 € + 8 € / mois pendant 24 mois, soit 311 € au total, au lieu de 799 €. Et pour le Xiaomi Mi 10 Pro (modèles blanc ou gris), il faut compter 299 € + 8 € /mois pendant 24 mois, soit 491 € au lieu de 999 €. Et comme le Xiaomi rembourse 50 € jusqu’au 7 mai, les Mi 10 et Mi 10 Pro reviennent au final Ă seulement 261 € et 441 € !

De plus, deux offres complĂ©mentaires accompagnent les smartphones. Tout d’abord, la somme de 50 € est reversĂ©e aux hĂ´pitaux de Paris pour chaque smartphone vendu, ce qui n’est pas nĂ©gligeable en cette pĂ©riode difficile.

Ensuite, toujours jusqu’au 7 mai, le constructeur offre les Ă©couteurs Mi True Wireless Earphone 2, d’une valeur de 99,99 €.

Cet article est une publication sponsorisée par SFR.