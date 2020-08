Offre limitée à saisir au plus vite sur le bracelet connecté Huawei Band 4 sur Amazon

Profitez de cette offre Amazon à durée limitée qui permet de se procurer le bracelet connecté Huawei Band 4 sous la barre des 25 euros. Ce dernier est affiché à 23,59 € au lieu de 39,99 € soit une réduction de 41 %.

Ne perdez plus une minute pour profiter de ce bon plan Amazon qui donne la possibilité d’acheter le bracelet connecté Huawei Band 4 à 23,59 € au lieu de 39,99 € soit une réduction de 41 %. Pour ce tarif contenu, vous bénéficiez d’un appareil connecté qui embarque pas moins de de 9 modes d’entraînements,

Vous pouvez ainsi facilement suivre de près et en détails toutes vos performances. Que ce soit de la course en extérieur ou intérieur, de la marche, du cyclisme, du vélo elliptique ou encore du rameur, le Band 4 de Huawei vous fournit un suivi complet et précis de vos activités, y compris le rythme cardiaque, le nombre de pas, la distance, la vitesse, les calories brûlées et bien plus encore.

Il intègre une pléiade de capteurs comme un accéléromètre à 3 axes, capteur infrarouge, capteur de fréquence cardiaque optique. Autre atout, son étanchéité à jusqu’à 50 mètres de profondeur. Il est compatible avec les appareils tournant sous Android 4.4 et + / iOS 9.0 et + et peut afficher les notifications de votre smartphone.

