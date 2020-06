Offre immanquable sur le clavier mécanique HyperX Alloy FPS RGB

Le bon plan qui suit ravira très certainement les joueurs sur PC. Darty propose une réduction de 31% sur le clavier mécanique HyperX Alloy FPS RGB. Généralement vendu à 109,99 €, il voit son prix chuter sous la barre des 75 euros, à plus exactement 74,99 €. Une offre à saisir d’urgence, valable dans la limite des stocks disponibles.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Si vous jouez sur PC et que vous souhaitez vous équiper d’un clavier mécanique, le bon plan Darty qui suit devrait vous intéresser. Le clavier mécanique Huper X Alloy FPS RGB fait l’objet d’une réduction de 31 % du coté de l’enseigne Darty. Il est ainsi possible de l’acquérir à 74,99 € au lieu de 109,99 € en temps normal.

Conçue pour durer grâce à sa structure en acier rigide, ce clavier est destiné aux joueurs les plus exigeants. Il est équipé de touches rétroéclairées RGB avec effets d’éclairage lumineux et permet une personnalisation avancée à l’aide du logiciel HyperX NGenuity. Sa conception font de lui un périphérique compact et ultra-portable. Il est livré avec un avec câble tressé amovible.

Enfin, les interrupteurs résistants Kailh Silver Speed sont prévus pour 70 millions de frappes, avec une force d’actionnement ultra-légère pour les joueurs désireux de gagner des micro-secondes. Un clavier mécanique proposant pour 74,99 €, un excellent rapport qualité prix.

A voir aussi : Meilleurs claviers gaming : quel modèle choisir en 2020 ?