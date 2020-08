Profitez de la fibre ou ADSL pas cher grâce à cette offre Freebox Révolution avec TV by CANAL

Pour la rentrée 2020, le site de ventes privées Veepee permet à ses membres de profiter de la fibre Internet ou de l’ADSL à seulement 9,99 euros par mois grâce à une offre Freebox Révolution.

Continuons notre série de bons plans autour des offres promotionnelles pour avoir la fibre ou l’ADSL pas cher. Après SFR et son abonnement Internet à 10€/mois, c’est au tour de l’opérateur Free de dévoiler une nouvelle offre.

Par l’intermédiaire du site Veepee, le trublion des télécoms propose sa Freebox Révolution avec TV by CANAL à 9,99€/mois pendant 1 an. Au-delà de la période des 12 mois, l’abonnement mensuel passera à 39,99 euros. Cette offre promotionnelle est valable jusqu’à ce vendredi 28 août 2020 à 6 heures précises. Dans le même temps, Veepee a récemment dévoilé une vente privée concernant le forfait Free Mobile 100 Go à 19,99€ par mois avec le smartphone Oppo A9 2020 offert.

Pour en revenir à l’offre Freebox Révolution, on retrouve un accès à un Internet très haut débit (Fibre FTTH, ADSL 2+ ou VDSL2 selon l’éligibilité de la ligne). La TV numérique avec notamment l’option Freebox TV donnant droit à plus de 220 chaines et la TV by CANAL (avec pas moins de 60 chaînes) sont incluses dans l’offre. Du côté de la téléphonie fixe, on a droit aux appels illimités vers les fixes de plus de 110 destinations dont la France Métropolitaine, les DOM et les pays de l’Union Européenne ainsi que vers les mobiles en France Métropolitaine et DOM.