Offre de Noël PureVPN : économisez 91 % sur l’abonnement de 5 ans, proposé à seulement 0,99 € / mois

PureVPN est une application facile √† utiliser et qui vous prot√®ge des nombreux dangers du Web. Elle est √©galement tr√®s pratique pour utiliser des services en ligne dot√©s de restrictions g√©ographiques ou indisponibles dans tous les pays, comme Disney Plus ou Netflix US. Pour No√ęl, b√©n√©ficiez d’un abonnement de 5 ans √† moins d’un euro par mois !

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

L’application PureVPN sert √† cr√©er un r√©seau priv√© virtuel (Virtual Private Network), afin de s√©curiser toutes vos interactions avec le Web. Elle a l’avantage d’√™tre compatible avec tous les syst√®mes d’exploitation (Windows, Mac OS, Android, iOS, Linux) et les navigateurs Chrome et Firefox.

Pour No√ęl, une offre sp√©ciale vous permet de profiter d’une importante remise de 91 % sur le prix de l’abonnement de 5 ans. Ce dernier passe donc de 9,60 ‚ā¨ par mois √† moins d’un euro par mois (0,99 ‚ā¨). Au total, sur cinq ans, PureVPN ne revient qu’√† 59,40 ‚ā¨, au lieu de 576 ‚ā¨ !

Il est aussi possible d’opter pour une des deux autres autres formules d’abonnement : pour un an √† 5,14 ‚ā¨ / mois, ou 9,60 ‚ā¨ pour un mois.

Bon point, toutes ces offres permettent d’installer et d’utiliser simultan√©ment PureVPN sur un cinq de vos appareils. De plus, un remboursement sous 31 jours est garanti si vous n’√™tes pas totalement convaincus par l’application.

Une fonction tr√®s int√©ressante de PureVPN consiste √† vous affranchir des r√®gles de g√©o restriction que peuvent imposer certains logiciels ou services en ligne. Pour cela, l’application vous permet de vous connecter √† un serveur situ√© √† l’√©tranger. Pas moins de 2 000 serveurs, plac√©s dans 180 pays, sont ainsi mis √† votre disposition.

Cela s’av√®re tr√®s utile, par exemple, pour utiliser le service de streaming vid√©o Disney Plus, qui vient tout juste d’√™tre lanc√© aux Etats-Unis et ne peut pas √™tre consult√© depuis la France. Or, si on est fan des films et s√©ries li√©s aux univers Disney, Marvel, Pixar et Star Wars, on peut avoir envie de profiter de ce service sans attendre sa date de lancement officielle en France, qui est le 31 mars 2020.

La solution consiste √† s√©lectionner un serveur am√©ricain au lancement de PureVPN. De cette fa√ßon, l’adresse IP qui vous est attribu√©e est localis√©e aux USA, ce qui permet donc d’acc√©der √† Disney Plus, o√Ļ que vous vous trouviez, en France ou n’importe quel autre pays o√Ļ Disney Plus n’est pas encore lanc√©.

En revanche, comme il n’est pas possible de s’abonner √† Disney Plus avec des moyens de paiement (Paypal ou carte bleu) dont l’adresse n’est pas aux USA. Il faut – en attendant le 31 mars prochain – demander √† un de ses amis, r√©sidant dans les pays qui ont acc√®s √† Disney Plus (√Čtats-Unis, Canada, Australie, Nouvelle-Z√©lande et Pays-Bas) de r√©aliser l’op√©ration pour vous. Il est √©galement possible quelqu’un se procure une carte cadeau d’abonnement d’un an √† Disney Plus et vous l’envoie. D√®s lors, une fois connect√© √† un serveur am√©ricain avec PureVPN, vous pourrez cr√©er votre compte et payer l’abonnement sans probl√®me avec le code de la carte.

En demandant √† PureVPN de vous associer √† un serveur am√©ricain, vous pouvez √©galement profiter du tr√®s large catalogue de films et de s√©ries de Netflix US. L’offre am√©ricaine du fameux service de streaming 4K est en effet beaucoup plus important que celle disponible en France et dans d’autres pays. Ainsi, que vous soyez chez vous ou en d√©placement √† l’√©tranger, vous aurez acc√®s √† une plus grande diversit√© de vid√©os. Cette m√©thode est √©galement indispensable si vous √™tes fan de mangas, afin de vous connecter √† la version japonaise de Netflix.

Un autre aspect tr√®s important de PureVPN est de vous prot√©ger de tous les dangers potentiels du Web (interception de vos donn√©es bancaires, acc√®s √† votre machine et √† vos fichiers, etc.) et des pratiques commerciales peu scrupuleuses de certains acteurs majeurs du Web, comme Google ou Amazon, qui n’h√©sitent pas √† surveiller vos faits et gestes et √† garder en m√©moire les sites que vous consultez.

Pour cela, PureVPN crypte sur 256 bits tous vos échanges avec Internet et remplace automatiquement votre adresse IP (qui contient plusieurs informations concernant le matériel que vous utilisez et votre pays / ville). Une fois la connexion établie en quelques secondes, vous pouvez utiliser sans crainte les réseaux Wi-Fi disponibles gratuitement dans les gares, aéroports, restaurants et autres lieux publics. De plus, la fonction Kill Switch interrompt votre accès au Web si PureVPN cesse de fonctionner.

Pr√©cisons enfin que PureVPN vous donne acc√®s √† des serveurs √† hautes performances (1 Gbit/s), dont certains sont d√©di√©s aux service de streaming et aux applications de Peer to Peer. Le tout sans limitation de bande passante. D’autre part, l’application vous garantit de conserver aucune trace de vos activit√©s (pas de log) et assure un support technique √† tout moment.

Cet article est une publication sponsorisée par PureVPN.