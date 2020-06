Offre de folie sur le pack Xbox One S All Digital 1 To + 3 jeux sur Cdiscount !

Cdiscount propose en ce moment une offre promotionnelle permettant se se procurer la console de jeu Xbox One S All Digital 1 To ainsi que les 3 jeux Minecraft, Sea of Thieves et Fortnite. Le tout est affiché pour une durée limitée à seulement 149,99 €.

Envie de vous équiper d’une console de jeu de salon sans casser votre tirelire ? Profitez de ce nouveau bon plan Cdiscount qui permet d’avoir la Xbox One S 1 To All Digital avec les jeux Minecraft, Sea of Thieves et Fortnite pour seulement 149,99 €. Aucune mention sur la durée de l’offre, mais à ce prix là, le pack risque de partir comme des petits pains, mieux vaut donc ne pas trop tarder si vous souhaitez en profiter !

Ce pack inclus une console One S All Digital 1 To (4K Ultra HD, streaming en 4K et technologie High Dynamic Range), une manette sans fil Xbox, 1 mois d’abonnement au Xbox Live Gold et 3 jeux à télécharger : Minecraft, Sea of Thieves et du contenu pour « Fortnite » (skins & monnaie virtuelle utilisable dans le jeu).

Pour rappel ou à titre d’information, la Xbox One S All Digital comme son nom l’indique est une version totalement dématérialisée de la Xbox One S classique. Elle est dépourvue du lecteur Blu-Ray 4K et les jeux sont disponibles uniquement en téléchargement. Pour le reste, les caractéristiques restent similaires.