Offre de folie sur la montre connectée Huawei Watch GT Sport, vite !

Vite est le mot d'ordre pour profiter de ce bon plan vu sur la boutique en ligne de l'opérateur mobile Orange. Jusqu'au 21 octobre 2020 et dans la limite des stocks disponibles, la montre connectée Huawei Watch GT Sport passe sous la barre des 50 euros à très exactement 49,99 € au lieu de 89,99 € grâce à une réduction de 40 €.

Plus une minute à perdre si vous souhaitez vous équiper de l'excellente montre connectée Huawei Watch GT Sport à 49,99 €. Rendez-vous sans plus tarder sur la page de l'offre pour acquérir ce concentré de technologie à un prix encore jamais vu. Au vue des caractéristiques et des fonctionnalités que propose la Huawei Watch GT Sport, c'est pratiquement cadeau !

Pour rappel ou à titre d'information, la Huawei Watch GT Sport est destinée aux personnes désirant avoir un oeil permanent sur leur activité quotidienne. Elle fait office de coach sportif et vous accompagne pendant vos entraînements, mais aussi durant vos phases de sommeil.

Elle est doté d'un écran AMOLED de 1,39 pouce vous permettant de consulter facilement les notifications issues de votre smartphone. La connexion avec ce dernier se fait via la technologie Bluetooth. Elle est également étanche et résistante à la poussière grâce à sa certification IP68. L'accessoire connecté intègre en outre des fonctions très utiles telles que le GPS, le capteur de fréquence cardiaque, l'accéléromètre ou encore le gyroscope. Plus d'informations dans notre test complet de la Huawei Watch GT.