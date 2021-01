Offre CHOC sur le Huawei P30 chez Bouygues : le smartphone est à moins de 300€, vite !

Bouygues Telecom casse le prix du Huawei P30 en pleine période des soldes d'hiver 2021 ! Par le biais de sa boutique en ligne, l'opérateur permet en effet de se procurer l'excellent smartphone du constructeur chinois à moins de 300 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Après l'iPhone SE 2020 sous les 430 euros ou le Xiaomi Poco M3 en promotion, nous vous proposons un autre bon plan dans l'univers des smartphones.

Cette fois-ci, place au très bon P30 de la marque Huawei qui est affiché à exactement 343,20 euros. Jusqu'au mardi 2 février 2021, le téléphone en question voit son prix de revient à 293,20 euros via une offre de remboursement de 50 euros dont l'ensemble des conditions sont à consulter ici. Pour information, le Huawei P30 est disponible en trois coloris au choix : noir, bleu nacré ou bleu aurore.

Pour rappel, le Huawei P30 est doté d’un écran tactile FHD+ de 6,1 pouces, d’une mémoire vive de 6 Go de RAM, d’un espace de stockage de 128 Go, d’un processeur HiSilicon Kirin 980 Octo-Core, d’une triple caméra arrière de 40MP + 16MP + 8MP, d’une caméra frontale de 32MP et d’une batterie de 3650 mAh avec charge rapide. La partie connectique se composer du Bluetooth 5.0, d’un port USB Type-C, du GPS, du NFC, du Wi-Fi et d’un lecteur d'empreintes digitales.