Canal+, Disney+ et Netflix à prix réduit : retour de l’offre ultime pour les fans de cinéma et séries

Au cours de la période estivale, le groupe Canal propose à ses nouveaux clients de souscrire à différentes offres promotionnelles. La plus intéressante d’entre elles est certainement l’offre regroupant les chaînes Canal+, Disney+ et Netflix à prix réduit. Toutes les informations à savoir sont à consulter dans la suite de l’article.

En plus des droits de diffusion de la Ligue 1, de la Premier League et de la Ligue des Champions pour le football, le groupe Canal a signé un partenariat exclusif avec la plateforme Disney+ et également avec le service de streaming Netflix.

Ainsi, Canal veut attirer de nouveaux clients en leur proposant une vente flash afin de profiter de nombreux films, de séries, de sports et de programmes en tous genres pour toute la famille. L’abonnement le plus complet est l’offre comprenant toutes les chaînes du groupe Canal+, Disney+ et Netflix. Cette offre intitulée « CANAL+ et le pack CINE SERIES+ » est au prix mensuel de 34,90 euros au lieu de 49,90 euros, avec un engagement de 24 mois. L’offre promotionnelle est valable jusqu’au 13 août 2020 pour tout nouvel abonnement et pour toute personne non abonnée aux offres Canal+ au cours des 6 derniers mois. Deux autres ventes flash sont aussi disponibles dont l’offre « CANAL+ et le pack + DE CANAL+ » qui est à 19,90 euros par mois.

Que contient l’offre CANAL+ et le pack CINE SERIES+ ?

L’offre destinée aux fans de cinéma et de séries comprend :

La chaîne Canal+ et ses thématiques (Cana+ Décalé, Canal+ Cinéma et Canal+ Séries)

Disney+

Le pack Cine (Ciné+ Premier, Ciné+ Frisson, Ciné+ Émotion, Ciné+ Famiz, Ciné+ Classic, Ciné+ Club)

Le bouquet de chaînes OCS (MAX, City, CHOC et Géant)

Des chaînes américaines comme la FOX, Paramount Channel et Warner Bros TV

D’autres chaines telles que POLAR+ Serieclub, TCM Cinéma et Action

Un abonnement Netflix standard

Cafeyn

Telerama

Le service à la demande myCanal

Bon à savoir !

Pour cette offre, le futur abonné recevra un remboursement d’une valeur de 50 euros à valoir sur son abonnement. Le remboursement se fera sous forme d’avoir sur mensualité d’abonnement sous réserve de la réception de son contrat signé (signature électronique ou retour du contrat papier), dans un délai d’un mois à compter de la date de souscription du contrat. Les frais d’accès sont offerts et l’option MULTISPORTS est incluse durant 3 mois. À défaut de résiliation, MULTISPORTS sera facturé au tarif de 10 euros par mois.