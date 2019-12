Office 365 : la suite bureautique Microsoft sans engagement sur votre mobile

La suite bureautique Microsoft proposée sous forme d’abonnement est la formule idéale pour en disposer sur tout type d’appareils et pouvoir profiter en permanence des dernières versions disponibles.

Les logiciels et les outils composants Microsoft Office sont incontournables, aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels. À l’origine proposés en tant que composants d’une suite logicielle classique, avec achat de licence, Microsoft l’a fait évoluer très intelligemment en offrant, une formule très souple que l’on peut utiliser pour le prix d’un abonnement annuel : Office 365.

Le noyau dur de la suite bureautique Microsoft Office comprend le traitement de texte Word, le tableur Excel, le logiciel de messagerie Outlook et l’outil pour les présentations PowerPoint. Ils furent par la suite associés à Skype, le logiciel d’appels téléphoniques et vidéo gratuits via internet et OneDrive, le service de stockage dans le cloud.

1 To de stockage par personne

Ce dernier comprend jusqu’à 1 To de capacité de stockage par utilisateur en fonction de la formule retenue. Il permet de synchroniser le contenu de OneDrive sur tous les appareils connectés au compte Office 365, y compris, bien sûr, les smartphones et tablettes sous Android ou iOS. Et ce, avec un très haut niveau de sécurité qui a encore été relevée d’un cran il y a peu avec la fonction de coffre-fort numérique.

Le coffre-fort numérique OneDrive permet de protéger de manière encore plus sûre vos documents sensibles dans une zone distincte de l’espace de stockage. Cet espace inviolable, pour être ouvert, nécessite l’usage d’une seconde vérification de votre identité (code confidentiel, code SMS ou e-mail, reconnaissance faciale ou par empreinte digitale) et se verrouille de nouveau automatiquement après 3 minutes d’inactivité, pour l’application mobile, et 20 minutes d’inactivité pour la version web.

Vos photos et documents sauvegardés automatiquement

Office 365 étant conçu pour fonctionner sur tout type de terminal (PC, Mac, smartphone et tablettes), tous les logiciels et les services inclus sont bien entendu disponibles également dans leur version mobile (Android et iOS). Cela est très utile pour accéder aux documents Office 365, afin de les éditer et de les enregistrer, mais également pour sauvegarder les photos et les vidéos prises avec le smartphone, ou la tablette.

Avec Office 365, vous n’achetez plus une boite et sa licence, mais la capacité d’utiliser très simplement tous les outils bureautiques de Microsoft depuis le terminal que vous avez en votre possession, au moment où vous en avez besoin.

La formule permet, enfin, d’avoir toujours la dernière version des logiciels et des services qui la composent avec l’assurance d’une mise à jour chaque mois.

Word, Excel… accessibles même sans connexion

Les composants d’Office 365 nécessitent une connexion internet pour synchroniser les documents entre divers terminaux (PC, Mac, tablette, smartphone) via un compte Office 365 et OneDrive, mais Word, Excel, PowerPoint et Outlook peuvent être utilisés hors connexion, même si le terminal n’est pas relié à internet.

Microsoft propose plusieurs formules d’Office 365, imaginées pour les besoins, la plupart du temps très différents, des utilisateurs professionnels et particuliers.

Les particuliers pourront faire le choix d’Office 365 Personnel ou d’Office 365 Famille. Les professionnels, quant à eux, seront plus particulièrement concernées par la suite Office 365 Business Premium.

Office 365 Personnel

Office 365 Personnel permet à une personne d’utiliser les dernières versions mises à jour des logiciels Word, Excel, PowerPoint, Outlook. Il peut être installé et utilisé sur un grand nombre de terminaux (5 PC, 5 tablettes et 5 smartphones) de systèmes d’exploitation différents (Windows, Mac OS, iOS, Android). Au niveau des services, il inclut également un espace de stockage de 1 To sur OneDrive pour stocker tous les documents bureautiques ou multimédias (photos, vidéos, etc.) dans le cloud et les synchroniser en toute sécurité afin d’avoir la possibilité d’y accéder en permanence. Cette formule inclut également le logiciel de téléphonie audio/vidéo Skype, agrémenté de 60 minutes d’appels gratuits par mois.

Le prix de l’abonnement à cette formule est très économique : 69 euros par an (5,75 € par mois).

Office 365 Famille

La formule Office 365 Famille s’adresse plus particulièrement aux familles et, plus globalement, aux groupes d’utilisateurs particuliers qui souhaitent disposer d’un ensemble d’outils. Cette formule reprend les logiciels et services inclus dans la formule Personnel (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, Access, OneDrive et Skype) mais pour six personnes au maximum, sur un nombre illimité d’appareils (PC, Mac, smartphone, tablettes) qu’ils soient sous Windows, MacOS, Android ou iOS.

Les 6 utilisateurs bénéficient chacun de 1 To d’espace de stockage cloud et de 60 minutes d’appels Skype (vers fixes ou mobiles) chacun par mois. Cet abonnement est encore plus économique puisqu’il ne coûte que 1,37 € par utilisateur et par mois, soit 99 euros par an.

Office 365 Business Premium

Cette dernière formule, enfin, s’adresse aux professionnels et aux petites entreprises (jusqu’à 300 utilisateurs) qui ont besoin également d’outils pour travailler en équipe. Dans cette optique, Office 365 Business Premium inclut Exchange, le service d’hébergement et de messagerie professionnelle de Microsoft – qui permet de disposer d’une adresse avec un nom de domaine personnalisé et de boites aux lettres mail de 50 Go par utilisateur.

Elle inclut également Microsoft Teams, la plateforme de travail collaboratif de l’éditeur, et la suite logicielle SharePoint pour la gestion de contenus, la Gestion Electronique de Documents, la gestion de forums, de formulaires, etc. Les utilisateurs disposent, comme dans les autres formules, d’un espace de stockage cloud de 1 To. Et bien sûr, environnement professionnel oblige : un support est disponible 7 jours sur 7 et 24h sur 24. Le prix de l’abonnement annuel par utilisateur est de 149 euros par mois.

Achetez Office 365 avec un PC et faites-vous rembourser de 20 €

Vous hésitez encore ? Sachez que Microsoft et la Fnac proposent en ce moment, et jusqu’au 31 mars 2020, une offre de remboursement de 20 euros sur toutes les versions d’Office 365 évoquées préalablement. Valable pour l’achat simultané d’Office et d’un ordinateur (PC ou Mac) ou d’une tablette (Android ou IOS d’Apple), vous pourrez en profiter très simplement en suivant les quelques étapes suivantes. Pour peu que votre exemplaire d’Office 365 ait été acheté simultanément avec l’ordinateur ou la tablette (les deux produits doivent apparaître sur le même justificatif d’achat), il vous suffira, sous 28 jours, de remplir le formulaire en ligne de demande de remboursement afin de recevoir le remboursement de 20 €, directement sur votre compte bancaire, peu de temps après.

Cet article est une publication sponsorisée