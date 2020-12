Oculus Rift S : grosse baisse de prix pour le casque de VR chez la Fnac

Jusqu’au 3 janvier 2021, vous pouvez bénéficier d’une réduction exceptionnelle de 100€ sur le casque de VR Oculus Rift S Noir, et ce, uniquement chez la Fnac. Habituellement à 449,99€, il passe sous la barre des 350€ !

Si Noël vient à peine de se terminer, il est toujours temps de se faire plaisir avec le casque de réalité virtuelle Oculus Rift S Noir à seulement 349,99€ au lieu de 449,99€ chez la Fnac. Mais attention : cette remise immédiate de 100€ est à durée limitée. La Fnac vous propose en effet 22% de réduction sur le casque de réalité virtuelle uniquement jusqu’au 3 janvier 2021 (et dans la limite des stocks disponibles).

Découvrez la VR pour PC à prix cassé avec l’Oculus Rift S et la Fnac

Le casque à réalité virtuelle Oculus Rift S est un casque de VR pour PC. C’est le plus performant développé par Oculus. Grâce à des éléments optiques de dernière génération, il propose des couleurs éclatantes et un rendu net, le but étant de réduire au maximum l’effet “porte-écran”.

Doté du système Insight Tracking, le casque VR d’Oculus peut interpréter tous vos mouvements afin de les retranscrire dans la VR sans avoir besoin d’aucun capteur externe, et ce, qu’importe le sens dans lequel vous jouez. Facile à utiliser, il s’enfile en quelques secondes et vous permet de jouer confortablement sans craindre qu’il ne tombe ou se déplace. Il est, en effet, équipé d’une molette d’ajustement qui lui permet de s’adapter à toutes les têtes.

Cet article est une publication sponsorisée par la Fnac.