OCS : profitez de ce prix réduit pendant 1 mois sans engagement

Afin de promouvoir son service de streaming et de profiter de son catalogue de séries, la plateforme OCS permet à de nouveaux clients de bénéficier d'un prix réduit pendant un mois et ce, sans engagement. Tous les détails de l'offre à durée limitée sont à retrouver dans la suite de l'article.

Vous avez exactement jusqu'au dimanche 18 avril 2021 pour avoir une réduction de 6 euros sur un mois d'abonnement au service OCS. Habituellement proposé au prix de 11,99 euros, l'abonnement d'un mois est à 5,99 euros. À compter du 2ème mois, le tarif mensuel passera au montant standard mais l'abonnement en question peut être résilié à tout moment.

L'offre promotionnelle sans engagement est valable en France métropolitaine (Corse comprise), réservée aux personnes n’étant pas abonnées à OCS, pour un accès au service de streaming sur tablette, mobile, ordinateur et TV. Et elle est limitée aux 5 000 premières souscriptions.

À l'issue de la souscription, vous pourrez accéder à l'ensemble des contenus OCS sur TV par l'intermédiaire du Google Cast, de l'Android TV, de l'Apple TV, du Air Play, d'une Smart TV Samsung ou LG ou encore d'une Xbox One. Enfin, il faut savoir que l’application OCS est téléchargeable sur le PlayStore et l'AppStore et vous avez le droit jusqu’à deux écrans en simultané avec l'abonnement.