La Nvidia Shield TV Pro chute sous la barre des 200€ sur Amazon

Pour regarder vos contenus vidéos issus de différentes plateformes de streaming, rien de tel que d'avoir la Shield TV Pro. Actuellement, la box multimédia signée Nvidia passe sous la barre des 200 euros sur Amazon. Une offre qui est bien évidemment à ne pas rater !

Continuons notre route des bons plans consacrée aux offres promotionnelles sur le site Amazon. Après la carte microSDXC SanDisk Extreme PRO de 128 Go et la souris sans fil Surface Mobile Mouse, c'est au tour de la Nvidia Shield TV Pro de bénéficier d'une baisse de prix.

La puissante box Android 4K qui est fournie sans support est vendue au prix de 199,96 euros au lieu de 219 euros ; ce qui fait une remise de 19,04 euros de la part du site marchand. Du côté des frais de port, ils sont offerts pour une livraison à domicile et pour un retrait en point relais.

À propos des caractéristiques de la Nvidia Shield TV Pro, la box multimédia dispose du système d’exploitation Android TV qui permet de retrouver les applications de streaming les plus populaires. Elle est aussi dotée d’une mémoire vive de 3 Go de RAM, d’un espace de stockage de 16 Go (extensible via une carte microSD), de la compatibilité avec Google Assistant et de la norme Dolby Vision HDR. La partie connectique se compose du Bluetooth, d’un port HDMI et deux ports USB 3.0. La Shield TV Pro de Nvidia mesure 15.9 x 9.8 x 2.6 centimètres et pèse 250 grammes.