Nvidia Shield TV Pro 2019 : grosse chute de prix sur Cdiscount

La passerelle multimédia Nvidia Shield TV Pro fait en ce moment l'objet d'une belle réduction du coté de l'enseigne en ligne Cdiscount. S'il faut habituellement débourser 219,99 € pour s'en équiper, un code promo permet de l'avoir sous la barre des 195 €.

On ne présente plus la Nvidia Shield TV Pro 2019. L'une des meilleures box Android du marché est actuellement en promotion du coté de l'enseigne en ligne Cdiscount. Affichée à 204 €, elle passe à 194 €. Pour en profiter, vous devez renseigner le code promo 10EUROS dans le champ prévu à cet effet une fois la box Android ajoutée à votre panier.

Concernant les caractéristiques de la Nvidia Shield TV Pro, on retrouve aux commandes le système d’exploitation Android TV qui permet de retrouver pas mal d'applications de streaming. Compatible avec Google Assistant, elle est équipée d’une mémoire vive de 3 Go de RAM, d’un espace de stockage de 16 Go (extensible via une carte microSD) et de la norme Dolby Vision HDR.

La partie connectique se compose de la technologie Bluetooth, d’un port HDMI et deux ports USB 3.0. Enfin, la Shield TV Pro mesure 15.9 x 9.8 x 2.6 centimètres et pèse 250 grammes.

