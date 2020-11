L’excellente Nvidia Shield TV 2019 est à prix cassé avec ce code promo, vite !

Vous êtes à la recherche d’une bonne affaire sur l’achat de la Nvidia Shield TV 2019 ? Sachez que l’excellente passerelle multimédia est à prix cassé avec un code promotionnel que l’on vous invite à découvrir dans la suite de l’article.

L’une des meilleures box TV sous Android TV du marché fait l’objet d’un super bon plan sur le site de Rakuten.

Uniquement cette journée du vendredi 27 novembre 2020, la Nvidia Shield TV (modèle 2019) est à exactement 120,99 euros au lieu de 159,99 euros, par l’intermédiaire du vendeur français Boulanger. La réduction de 39 euros se fait en deux parties : une remise immédiate de 24 euros et un rabais supplémentaire de 15 euros grâce au coupon RAKUTEN15 (à saisir lors de l’étape du panier). Les frais de port sont offerts dans le cas d’un retrait en magasin Boulanger ou d’une livraison à domicile. Et pour information, les clients membres du ClubR gagneront 1 890 Super Points, soit 18,90 euros de réduction sur leur prochaine commande.

Pour en revenir à la Nvidia Shield TV, la passerelle multimédia se présente sous la forme d’un tube cylindrique avec des ports de chaque côté. La box dispose d’une mémoire vive de 2 Go de RAM et d’un espace de stockage interne de 8 Go (extensible via un port microSD). Pour en savoir davantage, n’hésitez à consulter notre article associé au test de la Nvidia Shield TV.