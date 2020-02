Nvidia GeForce RTX 3070 et 3080 : présentation officielle fin mars 2020

Nvidia devrait présenter les GeForce RTX 3070 et 3080 lors de la GPU Tech Conference de la fin du mois de mars 2020. Lors de la publication des derniers résultats financiers du groupe, Jensen Huang, PDG de la firme, a en effet longuement teasé les nouveautés qui seront dévoilées lors de la conférence annuelle. Sans surprise, on s’attend à ce que Nvidia présente ses nouvelles cartes graphiques.

Jensen Huang a profité des derniers résultats trimestriels de Nvidia pour inviter tous les journalistes à suivre de près la GPU Tech Conference (GTC) de San José, rapportent nos confrères de WCC FTech ce 16 février 2020. Lors d’une conférence téléphonique avec les investisseurs, le dirigeant a d’abord assuré que Nvidia a « connu un excellent trimestre avec une forte demande de graphiques NVIDIA RTX et de plates-formes NVIDIA AI et des revenus record pour les datacenters ».

« Vous ne serez pas déçus » promet le PDG de Nvidia

« NVIDIA RTX réinvente l’infographie et la réponse du marché est excellente ce qui entraîne un puissant cycle de renouvellement dans les jeux et les graphismes professionnels, tout en nous ouvrant de nouvelles opportunités pour servir la vaste communauté de créateurs indépendants et de créateurs de contenu social ainsi que de nouveaux marchés dans le cloud gaming » poursuit Jensen Huang.

Le PDG conclut sa tirade en assurant que « nous parlerons beaucoup de ces tendances clés et bien plus lors de la conférence GTC du mois prochain à San Jose, vous ne serez pas déçu ». Comme le souligne WCC FTech, Nvidia devrait donc profiter de la conférence annuelle pour présenter les GeForce RTX 3070 et 3080, les cartes graphiques basées sur la nouvelle architecture Ampère. Pour rappel, la GPU Tech Conference aura lieu du 23 au 26 mars 2020. On vous en dit plus dès que possible.

Source : WCC FTech