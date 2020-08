Forfait NRJ Mobile 30 Go sans engagement à 2,99€ par mois pendant 6 mois

Pour la rentrée, l’opérateur virtuel NRJ Mobile propose le forfait Woot 30 Go à 2,99 € par mois pendant 6 mois. Une offre sans engagement qui court jusqu’au 1er septembre 2020, idéale pour les personnes à la recherche d’un forfait mobile pas cher, incluant une enveloppe de datas mobiles assez confortable.

Profitez de ce bon plan NRJ Mobile pour souscrire au forfait Woot 30 Go à 2,99 € par mois pendant 6 mois. Sans engagement, vous pouvez résilier quand bon vous semble, sans frais supplémentaires. Au delà des 6 mois de promotion, le tarif passe à 12,99 € par mois. Sur l’ensemble de la période, vous réalisez ainsi une économie non négligeable de 60 €.

Pour accéder à la page de souscription, rendez-vous sur le lien ci-dessus. La carte SIM triple découpe coûte 10 €, qu’il faut acquitter au moment de la commande. Pour information ou à titre de rappel, le MNVO NRJ Mobile exploite les réseaux mobiles Orange, Bouygues Telecom et SFR.

Parmi les services inclus dans le forfait, on retrouve : 30 Go d’internet en 4G, les appels, SMS et MMS illimités et 10 Go de data en roaming en Europe et DOM (4G). Vous pouvez également conserver gratuitement votre numéro actuel en vous munissant de votre code RIO.

Si vous n’êtes pas convaincu, sachez que pour 1 € de plus, Cdiscount propose un forfait 60 Go à 3,99 €, toujours avec un tarif valable 6 mois.

