NRJ Mobile brade son forfait 20 Go à 4,99 € à l’occasion des French Days

Profitez des French Days 2021 pour souscrire à un nouveau forfait mobile à bas coût. NRJ Mobile propose l'une des offres les plus intéressantes avec 20 Go de data à prix réduit : 4,99 € seulement au lieu de 9,99 € habituellement. Le tout pendant 12 mois et c'est sans engagement.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Les French Days sont généralement une bonne occasion pour changer de forfait. Les opérateurs multiplient les offres en ce moment. Après les 40 Go de Cdiscount Mobile à 2 € par mois que nous vous faisions découvrir ce matin, c'est au tour de NRJ Mobile de dégainer une offre attrayante avec 20 Go de data en 4G à 4,99 € pendant 12 mois. Contrairement à l'offre Cdiscount qui s'étend sur 6 mois, vous bénéficiez ici d'une réduction sur 12 mois.

Le tarif passe ensuite à 9,99 € au bout de la période promotionnelle. Vous profitez donc d'une réduction de 50% sur toute l'année. L'offre est sans engagement et vous êtes libre de la résilier à tout moment sans frais. Pour rappel, l'opérateur s'appuie sur les réseaux d'Orange, SFR et Bouygues Télécom. En dehors des 20 Go d'Internet en 4G, vous bénéficiez en plus des appels, SMS et MMS illimités en France, depuis les DOM et lors de vos déplacements dans l'UE.

Prévoyez 10 € pour la carte SIM triple découpe NRJ Mobile à régler lors de la souscription. Si ce bon plan proposé à l'occasion des French Days 2021 vous intéresse, vous avez jusqu'au 1 juin 2021 pour souscrire à l'offre.