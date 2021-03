NRJ Mobile : deux forfaits pas chers et sans engagement à partir de 2,99 €

Si vous faites parti des personnes qui en ont marre de payer trop cher leur forfait mobile, le bon plan qui suit pourrait vous intéresser. En cette fin de mois de mars 2021 et jusqu'au 1er avril, l'opérateur virtuel NRJ Mobile propose deux offres très intéressantes. Un forfait 30 Go à seulement 2,99 € par mois pendant 6 mois (puis 12,99 € par mois) et un autre de 40 Go à 6,99 € par mois pendant 12 mois (pus 13,99 € par mois).

Après avoir proposé son forfait 60 Go à 7,99 €, l'opérateur virtuel NRJ Mobile revient sur le devant de la scène avec non pas une, mais deux offres mobiles tout aussi intéressantes. Vous avez donc jusqu'au 1er avril 2021 pour pouvoir profiter du forfait NRJ Mobile 30 Go à 2,99 € par mois ou celui de 40 Go à 6,99 € par mois.

Les tarifs mensuels des forfaits passent respectivement à 12,99 € et 13,99 € au delà de la période promotionnelle (6 mois pour le forfait 30 Go et 12 mois pour le forfait 40 G). C'est pour le coup beaucoup moins intéressant, mais étant sans engagement, cela vous laisse livre de vous tourner vers une offre plus intéressante le moment venu. Sur la période, vous économisez donc 60 euros si vous choisissez la formule 30 Go et 84 euros si vous partez sur le forfait 40 Go.

Ces offre sont valables pour les nouveaux clients. Les services inclus dans les forfait son les suivants : 30 Go (10 Go en UE / DOM) ou 40 Go (3 Go en UE / DOM) de data en 4G, des appels illimités, des SMS/MMS illimités en France métropolitaine.

La carte SIM triple découpe est facturée 10 euros une seule fois au cours de l’étape de la souscription. Si ces offres ne vous convainc pas, vous pouvez toujours jeter un oeil sur notre comparatif des meilleurs forfaits mobiles en fonction de votre budget et de vos besoins ou bien encore les meilleures offres sur les forfaits mobiles 5G.