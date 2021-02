Nouvelle manette Xbox : c’est le moment de l’acheter grâce à ce bon plan

La nouvelle manette Xbox fait l'objet d'un bon plan intéressant chez Rakuten, par l'intermédiaire de la boutique Boulanger. L'accessoire de la marque Microsoft est à 49,99 euros grâce à un code promotionnel que l'on vous invite à découvrir dans la suite de l'article.

Durant toute cette journée du mercredi 24 février 2021, Rakuten permet à ses membres de bénéficier de 10 euros de réduction pour tout achat supérieur ou égal à 59 euros.

Ainsi, la boutique Boulanger donne la possibilité aux clients Rakuten de se procurer la manette Xbox (disponible en trois modèles au choix) au tarif de 49,99 euros au lieu de 59,99 euros. La remise de 10 euros s'effectue grâce au code RAKUTEN10 qui est à saisir durant l'étape du panier après avoir choisi le mode de livraison. Avec cet achat, les membres du ClubR auront 250 Rakuten Points, ce qui correspond à 2,50 euros de réduction sur leur prochaine commande.

Dotée d'un port USB-type C et d'une surface antidérapante, la nouvelle manette sans fil Xbox dispose de fonctionnalités telles que la technologie Xbox sans fil et Bluetooth, une prise casque 3,5 mm et la possibilité de personnaliser des boutons avec l’application Xbox Accessories. La croix multidirectionnelle a aussi été améliorée pour une prise en main précise sur les gâchettes. Enfin, on retrouve une option pour le partage de captures d’écran et de sessions de jeu.