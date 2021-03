Nouvelle manette Xbox avec câble pour PC : Amazon et la Fnac cassent son prix, profitez-en vite !

Vous souhaitez vous équiper de la nouvelle manette Xbox pour les consoles Xbox Series X / S et PC à moindre coût ? Pour une période indéterminée, Amazon et la Fnac la propose avec le câble pour PC à 50,99 € dans son coloris Carbon Black.

Si vous êtes l'heureux possesseur d'une des consoles next génération Xbox Series S ou Xbox Series X vous attendiez peut-être un bon plan pour vous équiper d'une manette Xbox supplémentaire afin de profiter de votre console avec vos amis ou les membres de votre famille.

Amazon et la Fnac propose justement une promotion qui permet de s'équiper du coloris Carbon Black avec câble pour PC pour 50,99 euros. Plutôt pas mal quand on sait que cet accessoire est habituellement vendu pour 59,99 euros. Vous réalisez donc une économie de 9 euros, et éventuellement 18 euros si vous en prenez deux. Que ce soit sur Amazon ou du coté de la Fnac, la livraison est gratuite pour une réception du produit à domicile. Si le noir n'est pas à votre goût, le coloris Robot White est aussi en promotion sur Cdiscount.

Pour en revenir à la nouvelle manette Xbox, elle propose des fonctionnalités assez intéressantes. Elle est doté de la technologie sans fil Bluetooth et embarque également une prise casque 3,5 mm. Sa principale nouveauté est la présence de la nouvelle croix multidirectionnelle qui assure une prise en main précise. Sa surface antidérapante sur les gâchettes et à l’arrière de la manette offre un gameplay amélioré.

Autre nouveauté, l'intégration d”un bouton de partage dédié. Enfin, pour finir, vous pouvez également personnaliser les boutons avec l'application Xbox Accessories et la manette est compatible avec les appareils tournant sous Windows 10 avec le câble fourni ou grâce à un adaptateur Bluetooth (vendu séparément).

