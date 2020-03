Nouveau forfait mobile 60 Go à 9.99€ : le meilleur bon plan Cdiscount Mobile du moment !

Jusqu’au 7 avril 2020, Cdiscount propose une nouvelle sĂ©rie limitĂ©e permettant de souscrire Ă un forfait mobile 60 Go Ă 9.99 € par mois pendant un an. Une offre bien entendu sans engagement, qui au delĂ de la pĂ©riode promotionnelle voit son prix passer Ă 16.99 € par mois.Â

Si vous envisagez de changer de forfait mobile en cette fin mars, vous serez peut-ĂŞtre intĂ©ressĂ© par la nouvelle sĂ©rie limitĂ©e que propose Cdiscount jusqu’au 7 avril 2020 inclus. Le forfait Cdiscount Mobile 60 Go est Ă 9.99 € par mois pendant 1 an ! Au delĂ de la pĂ©riode promotionnelle, le tarif de ce dernier passe Ă 16.99 €. Sur la pĂ©riode, vous rĂ©alisez donc une Ă©conomie de 84 euros. Sans engagement, vous pouvez rĂ©silier quand bon vous semble, sans frais supplĂ©mentaires.

Le forfait comprends les appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine et une enveloppe de données mobile de 60 Go en 4G utilisables en France Métropolitaine. Ce forfait vous accompagne également dans l’Union Européenne et dans les DOM puisque il vous permet de profiter des appels, SMS, MMS comme en France Métropolitaine et d’une enveloppe Web de 3 Go en 4G. Les destinations incluent les 27 pays de l’UE (ainsi que l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège) et 8 destinations en Outre-mer soit 38 destinations au total.

Enfin, il faut compter 10 euros pour la carte SIM triple dĂ©coupe facturĂ©e une seule fois lors de la commande. V avez Ă©galement la possibilitĂ© de conserver gratuitement votre numĂ©ro de mobile actuel (portabilitĂ© sans frais) en renseignant votre RIO. Si vous n’ĂŞtes pas convaincu par cette offre, sachez qu’il y en a d’autres, les voici :

