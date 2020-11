Noël 2020 : faites plaisir à vos proches avec la montre connectée Withings ScanWatch !

Pour ceux qui souhaitent préparer Noël en avance cette année, nous avons une idée cadeau à vous proposer : la montre connectée hybride ScanWatch de la marque Withings. Capable de suivre votre santé, mais aussi de monitorer votre sommeil et vos activités sportives, elle est disponible à partir de 279,95€ sur le site de Withings.

Entre le confinement et la fermeture de nombreux magasins, Noël se prépare à l’avance cette année. Et pour ceux qui n’ont pas vraiment d’inspiration et cherchent une idée de cadeau qui plaira à coup sûr, nous vous conseillons de vous tourner vers la marque Withings et ses nombreux objets connectés.

La Withings ScanWatch : une montre connectée hybride centrée sur la santé

Tous centrés sur la santé, les produits Withings sont très diversifiés et peuvent vous permettre de maîtriser vos objectifs santé sur le moyen et long terme, et ce, sans effort ! Parmi tous ces produits, LA star de cette fin d’année 2020, c’est la montre connectée hybride ScanWatch. Considérée comme la montre connectée la plus aboutie jusqu’ici en matière de santé, elle est disponible à partir de 279,95€ sur le site de Withings.

Arborant un design simple et élégant, la montre hybride ScanWatch de Withings est un véritable bijou de technologie. Elle vous permet notamment de :

Enregistrer des ECG (électrocardiogrammes) certifiés médicalement et déceler la forme d’arythmie la plus courante et pourtant trop souvent sous-diagnostiquée, la fibrillation auriculaire.

(électrocardiogrammes) certifiés médicalement et déceler la forme d’arythmie la plus courante et pourtant trop souvent sous-diagnostiquée, la fibrillation auriculaire. Suivre votre fréquence cardiaque tout au long de la journée et être alerté en cas d’anomalie.

tout au long de la journée et être alerté en cas d’anomalie. Enregistrer votre taux d’oxygène dans le sang grâce à un capteur de SpO2 médical.

grâce à un capteur de SpO2 médical. Détecter des perturbations respiratoires durant votre sommeil via un scan respiratoire qui peut détecter les risques d’ apnée du sommeil .

. Suivre vos activités sportives via le Mode Entraînement qui détecte automatiquement plus de 30 sports.

via le Mode Entraînement qui détecte automatiquement plus de 30 sports. Vous réveiller en douceur avec une fonctionnalité Réveil Intelligent qui respecte vos phases de sommeil.

avec une fonctionnalité Réveil Intelligent qui respecte vos phases de sommeil. Recevoir les notifications de votre smartphone.

En cette fin d’année 2020, alors que la santé n’a jamais autant été au centre de toutes les préoccupations, la montre ScanWatch sera sans nul doute sous de nombreux sapins.

Capteurs de sommeil, tensiomètres, balances connectées : Withings, l’allié santé de cette fin d’année

Si vos proches possèdent déjà une montre connectée, pas de problème. Avec Withings, vous avez le choix parmi une grande variété de produits, aussi originaux qu’utiles pour votre santé ! Depuis le site de la marque, vous avez notamment le choix entre différents produits comme :

Le BPM Connect, un tensiomètre connecté qui permet de mesurer sa tension et sa fréquence cardiaque, à 99,95€ .

. Le tensiomètre connecté BPM Core, un tensiomètre connecté qui mesure la tension, peut enregistrer des ECG et service de stéthoscope électronique, à 249,95€ .

. Le Sleep Analyzer, un capteur de sommeil qui vous permet un suivi avancé de vos nuits, à 129,95€ .

. La Body Cardio, une balance connectée avec indicateur de rigidité artérielle et analyse de la composition corporelle à 149,95€ .

. La Body+, une balance connectée avec analyse complète de votre composition corporelle (calculs des pourcentages d’eau, de masse musculaire, de masse graisseuse et osseuse) et suivi de nutrition, à 99,95€.

Alors, qu’attendez-vous pour remplir votre hotte pour Noël avec les produits Withings ? Si l’un de ces produits vous intéresse, n’hésitez pas et préparez vos cadeaux de Noël en avance en vous rendant sur le site de Withings !

Cet article est une publication sponsorisée par Withings.