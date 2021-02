Le prix de la Nintendo Switch est en chute libre, saisissez vite ce bon plan !

Vous voulez acheter la Nintendo Switch ? Profitez de ce bon plan Cdiscount qui permet de s'équiper de la console de jeu au prix imbattable de 274,99 euros. C'est du coté de l'enseigne en ligne Cdiscount qu'il faut se tourner afin de l'avoir à ce tarif avantageux.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Si vous cherchez la Nintendo Switch au meilleur prix, sachez que c'est du coté de l'enseigne en ligne Cdiscount qu'il faut se diriger. En effet, la variante grise de la console y est en ce moment affichée à 299,99 euros. Il est possible de faire baisser son prix sous la barre des 280 euros. Comment ? Vous devez une fois la Switch ajoutée à votre panier, renseigner le code promo 25EUROS qui donne droit à 25 euros de réduction dès 249 euros d'achat, dans le champ prévu à cet effet.

Au final, la console revient donc à seulement 274,99 euros. Le meilleur prix du moment ! Le code promo est valable pour une durée indéterminée, uniquement sur le coloris gris de la console. Nous vous conseillons donc de ne pas trop tarder si vous voulez profiter de ce bon plan.

Pour rappel, la Nintendo Switch est la console phare du constructeur japonais qui connait un succès retentissant partout dans le monde. Pour preuve, la Nintendo Switch a été vendue à presque 80 millions d'exemplaires, détrônant ainsi la 3DS. Plus d'informations sur la console, ses jeux, et accessoires dans notre test et avis sur la Nintendo Switch.