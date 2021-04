New Pokémon Snap Nintendo Switch est au prix le plus bas chez Amazon, vite !

À peine sorti et déjà en promotion ! Le jeu vidéo New Pokémon Snap sur Nintendo Switch est au prix le plus bas chez Amazon. En ce moment, il bénéficie d'une réduction de 10 euros et nous vous conseillons de ne pas trop tarder pour profiter de l'offre.

Alors que 3 jeux de la saga Final Fantasy font l'objet de promotions sur le Nintendo eShop, New Pokémon Snap sur console Switch est déjà au prix le plus bas.

En effet, le nouveau jeu des Pokémon qui est sorti ce 30 avril 2021 est au tarif de 44,99 euros au lieu de 54,99 euros chez Amazon ; soit une remise immédiate de 10 euros de la part du site marchand. Le produit vendu et expédié par Amazon est dispensé de frais de port supplémentaires puisqu'il s'agit d'un article dont le montant est supérieur à 25 euros d'achats.

Sorti en 2000 sur Nintendo 64, Pokémon Snap fait place à une toute nouvelle édition, New Pokémon Snap. L'objectif du joueur est de partir en exploration dans des environnements magnifiques avec pour seul outil, un appareil photo. Au terme d'une expédition safari, le Professeur jugera les photos en fonction du cadrage, de l'angle et de l’action du Pokémon. Il y a plus de 200 Pokémon à découvrir dans leur habitat naturel. Voici la bande-annonce.