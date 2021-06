NBA 2K21 : le jeu de basket est à moitié prix pour PS5 et Xbox Series

Les grandes vacances arrivent prochainement et vous souhaitez vous procurer NBA 2K21 à prix réduit ? C'est possible grâce à ce bon plan Fnac où le jeu de simulation de basket pour PS5 et Xbox Series bénéficie d'une remise de 50% au cours d'une offre à durée limitée.

Si vous avez récemment acheté une PS5, une Xbox Series S, ou une Xbox Series X, alors ce deal va sûrement attirer votre attention.

Jusqu'au 30 juin 2021 inclus et ce, dans la limite des stocks disponibles, NBA 2K21 disponible sur PS5 et Xbox Series est vendu par la Fnac au tarif de 19,99 euros au lieu de 39,99 euros ; ce qui correspond à une réduction de 20 euros. Des frais de port à hauteur de 2,99 euros (minimum) étant appliqués pour une livraison à domicile, il est conseillé de retirer gratuitement le produit en magasin Fnac.

Pour rappel ou à titre d'information, NBA 2K21 est le dernier opus de la série des NBA 2K et offre la meilleure

expérience de jeu de sport. Avec des graphismes réalistes et un gameplay encore plus approfondis, NBA 2K21 offre une immersion exceptionnelle dans toutes les facettes de l'univers de la NBA et de la culture du basket, le tout dans un seul jeu. Découvrez la bande-annonce du gameplay.