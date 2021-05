Motorola G9 Power : un monstre d’autonomie à seulement 129 €

Votre budget pour l'achat d'un smartphone ne dépasse pas les 150 € ? Le bon plan Cdiscount qui suit pourrait vous intéresser. Le smartphone otorola Moto G9 Power y est actuellement proposé à petit prix : 129 € au lieu de 229 € en moyenne.

Si vous êtes à la recherche d'un smartphone proposant une fiche technique équilibrée, qui plus est dispose d'un autonomie monstre, le Motorola G9 Power est fait pour vous. Habituellement commercialisé pour 229 €, il fait l'objet d'une réduction immédiate sur le site de l'enseigne Cdiscount. Vous pouvez donc l'acquérir dès à présent pour la modique somme de 129 €.

Autant dire qu'il ne faut pas trop tergiverser si vous souhaitez en profiter. Avec les nombreux atouts qu'il propose, difficile de faire mieux en terme de rapport qualité -prix. Le terminal embarque une batterie d'une capacité de 6 000 mAh, qui vous permettra de tenir facilement deux jours sans passer par la case recharge. On retrouve un écran LCD de 6,8 pouces de définition 1 640 x 720 pixels.

Pour le reste, l'appareil est équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 662 couplé à 4 Go de mémoire RAM et une mémoire de stockage de 128 Go. Lapartie photo est assurée par un capteur principal de 64 mégapixels. Le Motorola G9 Power à des dimensions de 172,14 x 76,79 x 9,66 mm pour un poids de 221 grammes et tourne sous Android 10.

