MotoGP : suivez le Grand Prix de France en clair sur la chaîne C8

Avis aux fans de sports mécaniques ! Le dimanche 16 mai 2021 aura lieu le Grand Prix de France de MotoGP. Et à cette occasion, la chaîne C8 retransmettra la course qui se tiendra sur le circuit du Mans.

Avant le match de football entre l'OM et Angers en Ligue 1, un autre événement sportif sera diffusé par la chaîne gratuite du groupe Canal.

Le Grand Prix de France de MotoGP en clair sur C8

Les supporters de Fabio Quartararo ou de Johann Zarco se donneront rendez-vous devant leur écran de télévision pour assister au Grand Prix de France de MotoGP qui aura lieu le 16 mai prochain. Dès 13h50, ces supporters devront appuyer sur la touche 8 de leur télécommande pour regarder en clair la course qui sera retransmise par la chaîne C8 appartenant au groupe Canal. Le départ de la course sera donné à 14 heures et les pilotes seront sur le circuit du Mans.

Un Grand Prix français est toujours un grand événement ! 🇫🇷 Rendez-vous pour le Grand Prix de France Le Mans – @MotoGP, dimanche 16 mai à 13h50, en direct sur #C8 pic.twitter.com/WaY8wNwnqR — C8 (@C8TV) April 27, 2021

Fabio Quartararo, favori de la course

Pour information, le GP de France de MotoGP sera le 5ème Grand Prix de la saison 2021. Vainqueur de 2 Grands Prix à Doha et au Portugal, le pilote Fabio Quartararo, leader du classement avec 61 points (avant le GP d'Espagne du 2 mai 2021), aura à coeur de remporter cette course sur le sol français.