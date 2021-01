MonVPN, une solution simple, performante et en français pour 2,49€/mois

Au travers d’une offre promotionnelle à 29,99 euros par an, soit 2,49 euros par mois, MonVPN propose un service de qualité qui garantit la sécurité de vos données et vous permet notamment d’accéder aux catalogues internationaux des principales plateformes de Streaming.

Découvrir MonVPN

Loin du marketing agressif de certains de ses concurrents, mais fort d’une expérience d’une dizaine d’années, MonVPN est un service de qualité qui privilégie la simplicité et l’efficacité. Pour un prix très raisonnable à l’occasion des soldes d’hiver, cette solution offre une connexion sécurisée qui supporte jusqu’à 10 terminaux en simultané, quel que soit leur système d’exploitation (Windows, macOS, Android, iOS, Android TV ou Linux).

Accéder aux catalogues de streaming du monde entier

MonVPN répond aux principales attentes des internautes en leur offrant la possibilité d’accéder à l’intégralité des catalogues de leurs services de streaming préférés, ceux auxquels on ne peut accéder habituellement depuis le territoire français ou lorsqu’on est en déplacement à l’étranger. MonVPN fonctionne ainsi avec les principales plateformes comme Netflix, Disney+, Amazon Prime ou les britanniques BBC et ITV et même, plus rare, avec RTLplay, portail qui regroupe des émissions en direct et en replay, géo-bloquées en dehors du territoire belge. Pour faire court, l’utilisation d’un réseau virtuel comme MonVPN, permettra de regarder des chaînes et des programmes étrangers grâce à une identification adaptée au travers de son réseau de serveurs mis à disposition. C’est aussi l’outil ultime pour les expatriés qui pourront continuer de regarder les chaînes de télévision françaises à l’étranger avec Salto, 6play, Molotov, TF1, etc.

Pour les adeptes du P2P, précisons que MonVPN ne bloque pas les clients BitTorrent sur les serveurs dédiés au téléchargement. Il est donc possible d’utiliser des logiciels comme Bittorrent, Vuze ou Utorrent avec cette solution.

Des serveurs haut de gamme partout dans le monde

Pour garantir une excellente qualité de service, MonVPN n’a sélectionné que des serveurs haut de gamme, hébergés dans des datacenters fiables. Ils offrent de très bonnes vitesses pour une connexion partout dans le monde, y compris dans des pays sujets à la censure, comme la Chine, et on peut passer de l’un à l’autre de façon illimitée. Nombre de ces serveurs sont situés en Europe, mais on en trouve aussi au Japon, à Hong-kong ou aux États-Unis. MonVPN garantit, par ailleurs, des serveurs rapides, jamais surchargés. Toutefois, en cas d’instabilité ponctuelle du réseau et d’une interruption, le logiciel offre l’option Kill Switch qui stoppe immédiatement les échanges par sécurité.

Une interface simple et en français

Compatible avec les protocoles VPN les plus utilisés, y compris IPv6 pour une protection et une vitesse de connexion accrues, MonVPN mise sur une sécurité sans faille. Le service ne conserve d’ailleurs pas les logs des activités sur ses serveurs et ne surveille pas les connexions de ses clients. Faut-il pour autant être un expert pour utiliser cette solution ? Non, bien au contraire. MonVPN met en avant son interface conviviale et son assistance en français. Le service met d’ailleurs à disposition de ses clients de nombreux tutoriels rédigés dans la langue de Molière, accessibles depuis sa Foire aux Questions (FAQ).

Mieux encore, MonVPN propose aussi une assistance à distance avec le logiciel Teamviewer qui permettra à ses équipes de se connecter à distance sur l’ordinateur d’un client pour résoudre un problème. Contrairement à la concurrence qui s’impose à grands coups de campagnes publicitaires, MonVPN privilégie une proximité rassurante avec ses utilisateurs. Un service de live chat permet de contacter le service à tous moments.

Mais la plupart du temps, ce service complètement automatisé – on se contente de sélectionner ses préférences et la localisation de son VPN – comblera les néophytes. Sous la rubrique intitulée Blog, ils trouveront de nombreux articles détaillant tous les contenus auxquels ils peuvent désormais accéder.

29,99 €/an pendant les sol des seulement

Mon VPN bénéficie d’une offre promotionnelle à l’occasion des soldes d’hiver, soit 29,99 euros pour une année d’abonnement au service, avec une garantie « satisfait ou remboursé » pendant 7 jours. L’occasion de tester le service pour vérifier ses performances et sa convivialité. Il est également possible de souscrire un abonnement mensuel à 7,99 euros par mois ou trimestriel à 13,99 euros par mois.

Pour assurer la confidentialité de ses données et la sécurité de ses transactions en ligne, plus particulièrement depuis un hotspot Wi-Fi public, ou tout simplement profiter à fond des plateformes vidéo depuis la France ou à l’étranger, MonVPN s’avère un outil de choix qui satisfera les experts comme les débutants.