Jouez gratuitement à Monument Valley 2 et à Lara Croft GO sur Android

En cette période de confinement, de nombreux éditeurs proposent à leurs membres de jouer gratuitement à des jeux en ligne. Cette fois-ci, ce sont Monument Valley 2 et Lara Croft GO qui sont disponibles en accès libre. Focus sur ce bon plan jeux vidéo sur mobile.

Après Football Manager 2020 sur PC et Mac et 2 jeux Tomb Raider sur Steam, c’est au tour de Monument Valley 2 et de Lara Croft GO d’ĂŞtre gratuits.

Pendant une durĂ©e indĂ©terminĂ©e, les possesseurs d’un smartphone tournant sous Android ont la possibilitĂ© de tĂ©lĂ©charger gratuitement les deux jeux sur le PlayStore de Google. Monument Valley 2 est en effet disponible Ă cette adresse et Lara Croft GO est Ă rĂ©cupĂ©rer en cliquant ici. En tĂ©lĂ©chargeant ces deux jeux, vous faites ainsi une Ă©conomie de près de 12,50 euros. Alors profitez-en dès maintenant !

Monument Valley 2 vous invite Ă ‘guider une mère et sa fille le long d’une Ă©popĂ©e qui vous fera traverser des structures magiques, dĂ©couvrir des chemins Ă©thĂ©rĂ©s et rĂ©soudre des Ă©nigmes enchanteresses dans le but de percer les secrets de la GĂ©omĂ©trie SacrĂ©e‘.

Lara Croft GO permet aux joueurs ‘d’explorer les ruines d’une ancienne civilisation, de dĂ©couvrir des secrets bien gardĂ©s et de surmonter des dĂ©fis mortels Ă mesure que vous dĂ©voilez le secret de la Reine Serpent‘.