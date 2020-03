La Huawei Watch GT sous la barre des 90€, une bonne affaire à ne pas rater !

Avis aux sportifs et aux sportives ! Vous avez la possibilité de vous procurer la montre connectée Huawei Watch GT à moins de 90 euros chez Rue du Commerce. Une bonne affaire à saisir au plus vite et à ne pas rater.

Si vous avez manqué le deal sur la Watch GT chez Orange, vous pouvez toujours vous rattraper avec cette nouvelle offre équivalente sur le site Rue du Commerce où la montre connectée de la marque Huawei passe sous la barre des 90 euros. Grâce à une remise immédiate de 55%, la montre voit son prix affiché à exactement 89,99 euros.

Ă€ propos des frais de port, ces derniers s’Ă©lèvent Ă 3,99 euros pour trois types de retrait : retrait en magasin Carrefour, livraison rapide en point relais Pickup ou livraison rapide en Relais Colis.

Pour rappel ou Ă titre d’information, dĂ©couvrez les caractĂ©ristiques de l’objet connectĂ© :

Écran : tactile rond AMOLED de 1.39″ Ă rĂ©solution 454 x 454 (326 ppi)

Cadran : verre

Processeur : ARM Cortex-M4

Stockage : 128 Mo

MĂ©moire RAM : 16 Mo

Tracker d’activitĂ© : marche, course Ă pied, nage, cyclisme, escalade

Capteurs : accéléromètre, gyroscope, boussole, capteur de fréquence cardiaque, capteur de pression, capteur de lumière ambiante, GPS

Connectivité : Bluetooth 4.2

RĂ©sistance Ă l’eau : 5ATM (jusqu’Ă 50 mètres)

Système d’exploitation : RTOS

Batterie 420 mAh

Tour de poignet : 140 – 210 mm

Poids : 46 grammes

Compatible Android 4.4 et supérieur / iOS 8.0 et supérieur

Ă€ voir aussi : notre test de la Huawei Watch GT