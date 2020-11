Huawei Watch GT 2e : l’excellente montre connectée sous les 100€ chez Amazon

Avis aux sportifs et sportives ! Si vous êtes à la recherche d'une bonne montre connectée sous les 100 euros, sachez que la Watch GT 2e de la marque Huawei est à 99 euros chez le géant du commerce en ligne Amazon.

Alors que les Huawei Days tournent à plein régime jusqu'au 30 novembre 2020, Amazon en profite pour faire une offre intéressante sur l'achat d'une montre connectée. En effet, la Huawei Watch GT 2e fait l'objet d'une bonne affaire puisqu'elle est en ce moment à 99 euros (modèle 46 mm et trois modèles au choix). D'autres sites marchands français vendent la même montre connectée pour 10 euros supplémentaires. C'est donc le bon moment pour en profiter !

Présentée en mars 2020 par le constructeur chinois, la Huawei Watch GT 2e embarque la puce Kirin A1 qui permet à l'utilisateur ou l'utilisatrice de disposer d'une autonomie de 14 jours. Elle est équipée d'un écran tactile AMOLED HD de 1,39 pouce (résolution de 454 x 454 pixels) et surtout d'un espace de stockage de 4 Go. L'objet connecté est capable d'aller jusqu'à 50 mètres de profondeur (idéal pour faire de la plongée sous-marine). On retrouver aussi 85 modes d'entrainement personnalisés et de nombreuses fonctionnalités utiles telles que le contrôle de la VO2Max, la surveillance du rythme cardiaque à chaque instant ou le suivi et l'analyse du sommeil avec la technologie Huawei TruSleep 2.0.

