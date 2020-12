Huawei Watch GT 2 : la montre connectée est à prix cassé sur Amazon

Voici une bonne affaire pour ceux et celles qui recherchent la Huawei Watch GT 2 ! En ce moment, la célèbre montre connectée est sous la barre des 100 euros chez Amazon. Focus sur ce nouveau bon plan.

Alors que la Apple Watch Series 5 (GPS + Cellular) est en promotion pendant une durée limitée chez Amazon, le géant de l’e-commerce propose la Huawei Watch GT 2 à prix cassé.

Cette montre connectée (version 42 mm) du constructeur chinois est en effet affichée au prix de 99,90 euros au lieu de 199,99 euros ; ce qui fait une belle remise immédiate de 100,01 euros par rapport à son tarif conseillé. Pour rappel, il existe la Watch GT 2e pour quasiment le même prix.

Concernant ses points forts, la Huawei Watch GT 2 embarque la puce Kirin A1 qui permet à l’utilisateur de disposer d’une autonomie maximale de 7 jours. Elle est équipée d’un écran AMOLED HD de 1,2 pouce (résolution de 390 x 390 pixels) et dispose de nombreux capteurs dont un GPS et un cardiofréquencemètre. Compatible avec les appareils tournant sous Android 4.4 (ou version ultérieure) et iOS 9.0 (ou version ultérieure), elle effectuera un suivi ultra-précis de vos entraînements et de votre état physique en temps réel et le propriétaire pourra utiliser l’une de ses innombrables fonctionnalités, comme les appels Bluetooth, les notifications, le lecteur audio, le suivi de du sommeil via TruSleep 2.0 ou encore le suivi de l’état de stress via TruRelax.

