La montre connectée Huawei GT2 Sport 42 mm à 139,99 € chez Darty

Darty commercialise actuellement cette superbe montre conçue par Huawei, dans sa version sportive et avec un boĂ®tier de 42 mm, pour seulement 169,99 €. Et comme le constructeur rembourse 30 € jusqu’au 31 mars, la montre ne revient au final qu’Ă 139,99 €.

La montre connectĂ©e Huawei GT 2 Sport est Ă©quipĂ©e d’un Ă©cran rond de 1,2 pouces qui affiche des images prĂ©cises (dĂ©finition de 390 x 390 pixels). Celui-ci est de type Amoled, ce qui est le gage d’une excellente qualitĂ© d’affichage et d’une lisibilitĂ© optimale. Pratique, son affichage peut s’Ă©teindre automatiquement ou au contraire afficher en permanence l’heure, les notifications reçues sur votre smartphone et diffĂ©rentes informations, comme le nombre de pas que vous avez effectuĂ©s.

La navigation dans les menus s’effectue par l’intermĂ©diaire de l’Ă©cran tactile et de deux boutons. La GT 2 offre une bonne rĂ©activitĂ©, grâce Ă son processeur Kirin A1. La montre intègre Ă©galement 4 Go d’espace de stockage, oĂą il est possible de placer ses fichiers audio. Un capteur de rythme cardiaque est prĂ©sent au dos de la montre. Il permet de surveiller vos effort lors de vos sĂ©ances d’entrainement sportif (marche, course, vĂ©lo, nage, etc.), mais aussi de dĂ©terminer votre niveau de stress. La montre est bien sur Ă©tanche (5 ATM), intègre un GPS et offre une fonction de surveillance du sommeil. L’ensemble des donnĂ©es rĂ©cupĂ©rĂ©es sont affichĂ©es de façon synthĂ©tique dans l’application Huawei.

Enfin, la Huawei GT2 Sport a l’avantage d’intĂ©grer une batterie qui assure une très grande autonomie, pouvant atteindre une semaine. La recharge s’effectue en posant la montre sur un petit bloc, lui mĂŞme alimentĂ© par l’intermĂ©diaire d’un câble USB.

Cet article est une publication sponsorisée par Darty.