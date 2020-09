Achetez la Honor Watch GS Pro à prix réduit grâce à ce bon plan Fnac/Darty

À quelques jours seulement de sa sortie officielle, la Honor Watch GS Pro fait l’objet d’une promotion dans le cadre d’une précommande organisée conjointement par les enseignes Fnac et Darty. Focus sur ce nouveau bon plan !

Au début du mois de septembre 2020, la marque Honor présentait de nouveaux objets connectés dont Watch GS Pro.

Cette montre connectée de la marque chinoise dont la sortie en France est prévue pour le lundi 21 septembre 2020 est disponible en précommande sur les sites de la Fnac et de Darty. À cette occasion, la Watch GS Pro de Honor est vendue au prix de 199,99 euros au lieu de 249,99 euros. Cela fait 50 euros de réduction de la part des deux sites marchands français.

Conçue pour les sportifs et les sportives, la Honor Watch GS Pro est idéale pour les adeptes du ski, du snowboard, de la course à pieds, de la marche, de l’escalade, du trail, du vélo, du cyclisme, ou encore de la natation. Du côté de ses caractéristiques, la montre connectée est équipée d’un écran AMOLED de 1,39 pouce (454 x 454 pixels, 326 PPI), d’un bracelet de 210 mm, d’une mémoire interne de 32 Mo, d’une capacité de stockage de 4 Go et d’une belle autonomie de 25 jours. Compatible avec les appareils tournant sous Android et iOS, l’objet connecté dispose de diverses fonctionnalités comme les notifications des SMS, des appels ou des e-mails, mais aussi le suivi d’activité et le GPS intégré.

