Encore une bonne montre connectée à petit prix : la Honor MagicWatch 2 est à 106€

Vous souhaitez acheter une bonne montre connectée en soldes ? L’excellente Honor MagicWatch 2 est en ce moment à 106 euros chez Cdiscount. Une offre intéressante à ne pas manquer !

Si vous avez zappé le précédent deal sur la Samsung Galaxy Watch Active, vous pouvez toujours vous rattraper avec ce nouveau bon plan montre connectée chez Cdiscount.

Dans le cadre des bons plans associés aux soldes high-tech 2020, le site marchand français permet à ses membres d’acheter la montre Honor MagicWatch 2 au prix de 106 euros au lieu de 127 euros ; soit une économie réalisée de 21 euros. À titre d’information, le produit est vendu par un vendeur tiers professionnel qui expédie depuis la France. Le vendeur, qui a une note moyenne de 4,3/5 (avec 32 avis bénéficiant de la note maximale), n’applique aucuns frais de port supplémentaires pour une livraison de la montre en Mondial Relay ou à domicile.

Pour en revenir à la Honor MagicWatch 2, la montre connectée est compatible avec les smartphones tournant sous Android et sous iOS. Elle dotée d’un écran Full-color AMOLED de 1,39 pouce, d’un bracelet de 46 mm, d’un espace de stockage de 4 Go, du Bluetooth 5.1 et d’une batterie en lithium-Ion de 400mAh (permettant une autonomie maximale de 14 jours). Besoin de plus d’informations sur la montre ? Nous vous invitons à consulter notre article consacré au test de la Honor MagicWatch 2.