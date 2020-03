La montre connectée Honor MagicWatch 2 (46 mm), endurante et séduisante, à seulement 169,99 €

LancĂ©e il y a quelques semaines Ă 199,99 €, la dernière montre connectĂ©e de Honor est proposĂ©e par Darty avec une rĂ©duction de 15 %, ce qui porte son prix Ă 169,99 €. Il s’agit du modèle dotĂ© d’un boĂ®tier de 46 mm, d’un micro et d’un haut-parleur et qui offre une excellente autonomie.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

La MagicWatch 2 d’Honor arbore un design sophistiquĂ©, avec un boĂ®tier (acier inoxydable) et un bracelet noirs. Elle embarque un Ă©cran OLED de 1,39 pouces (dĂ©finition de 454 x 454 pixels). Ce dernier offre une excellente qualitĂ© d’affichage et peut – avec option « Always On » – ĂŞtre actif en permanence (attention toutefois Ă la baisse de l’autonomie dans ce cas).

Le montre connectĂ©e exploite un processeur Kirin A1 et dispose de 32 Mo de mĂ©moire. L’ensemble procure de bonnes performances lorsqu’il s’agit de naviguer dans les menus (via l’Ă©cran tactile et les deux boutons). Outre l’heure, elle permet de voir les diffĂ©rentes notifications que l’on reçoit sur son smartphone. Et grâce Ă un espace de 4 Go, il est possible de stocker de nombreux fichiers audio, afin de les Ă©couter avec un casque Bluetooth.

La MagicWatch 2 intègre Ă©galement un micro et un haut-parleur, afin de passer des appels tĂ©lĂ©phoniques, directement en parlant Ă sa montre. Elle est Ă©galement dotĂ©e d’un capteur de frĂ©quence cardiaque, qui est mis Ă profit pour surveiller l’intensitĂ© des efforts fournis lors des sĂ©ances d’entrainement sportif, mais aussi pour vous fournir des informations relatives Ă votre Ă©tat de santĂ© (mesure du niveau de stress, VO2 max, qualitĂ© du sommeil). Un GPS est aussi prĂ©sent.

De nombreuses fonctions relatives Ă la pratique d’une quinzaine de disciplines sportives (marche, course, vĂ©lo, natation, etc.) sont proposĂ©es (la MagicWatch 2 est bien Ă©videmment Ă©tanche Ă 5 ATM). Enfin, la montre intègre une batterie de 455 mAh, qui assure une excellente autonomie de 14 jours (30 heures avec le GPS).

Cet article est une publication sponsorisée par Darty.