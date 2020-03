Grosse chute de prix pour la Galaxy Watch Active, un bon plan à saisir tout de suite !

Voici une bonne affaire pour ceux et celles qui sont Ă la recherche d’une montre connectĂ©e en promotion ! Pendant une durĂ©e limitĂ©e, la Galaxy Watch Active de Samsung fait l’objet d’une grosse chute de prix sur la boutique Orange.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Prenez la direction de la boutique en ligne Orange pour acheter en promotion la Galaxy Watch Active. Vendue initialement à 249,99 euros, la montre connectée de Samsung voit son prix baisser à 149,99 euros ; ce qui fait une remise immédiate de 100 euros de la part de l’opérateur.

Cette offre promotionnelle s’inscrit dans le cadre de d’une vente flash et est valable jusqu’au mercredi 25 mars 2020 inclus et ce, dans la limite des stocks disponibles. Deux coloris sont disponibles pour la montre : noir et rose. Voici les caractĂ©ristiques techniques de la Galaxy Watch Active :

Ecran : AMOLED Full Color AOD 1.1″ circulaire 360 x 360 (avec Gorilla Glass 3)

Processeur : Exynos 9110 Dual-Core cadencé à 1.15 GHz

RAM : 0,768 Go

Stockage : 4 Go

EtanchĂ©itĂ© : jusqu’Ă 50m (certification IP68)

Connectivité : Bluetooth 4.2, Wi-Fi et NFC

Capteurs : GPS, cardiofréquencemètre, accéléromètre, gyroscope, baromètre, altimètre, lumière ambiante, microphone

Système d’exploitation : Tizen 4.0

FonctionnalitĂ©s : SMS, notifications rĂ©seaux sociaux, appel, e-mail, calendrier, cadrans personnalisables, widget personnalisables, bracelets interchangeables,…

Batterie : 230 mAh

DAS : 1.060 W/Kg

Dimensions : 39.5 x 39.5 x 10.5 mm

Largeur du bracelet : 20 mm

Poids du produit sans bracelet : 25 grammes

Compatible : Galaxy S6, S6 Edge / S6 Edge+ ; Galaxy A et J 2016, S7 / S7 Edge ; Galaxy A et J 2017, S8 / S8+, Note8 ; Galaxy A et J 2018, S9 / S9+, Note9 ; GalaxyS10e, S10 & S10+ ; smartphone Android 5.0 (et versions ultérieures avec 1,5 Go de RAM) ; iPhone 5 (et versions ultérieures) ; iOS 9.0 (et versions ultérieures)

Ă€ voir aussi : notre test de la Galaxy Watch Active